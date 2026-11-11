Swiss: i voli per Dubai rimangono sospesi fino a fine marzo

Swiss aveva interrotto la gestione della rotta nel marzo scorso a causa della situazione in Medio Oriente, dopo gli attacchi israeliani e americani all'Iran e la risposta di Teheran contro i Paesi del Golfo, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, e contro lo Stato ebraico.

Sempre oggi Swiss ha annunciato anche che dal 2 dicembre reintrodurrà l'offerta ampliata di voli tra Zurigo e la metropoli indiana di Delhi sino alla fine dell'orario invernale.