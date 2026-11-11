Swiss: i voli per Dubai rimangono sospesi fino a fine marzo
Il gruppo Lufthansa ha annullato il ripristino del collegamento, fissato inizialmente per il 25 novembre
ZURIGO - Swiss manterrà la sospensione dei voli per Dubai sino alla fine dell'orario invernale, il 27 marzo dell'anno prossimo. La decisione è stata presa per motivi operativi insieme all'intero gruppo Lufthansa, ha indicato oggi la compagnia elvetica.
Inizialmente era prevista la ripresa dei collegamenti il 25 novembre, ora i tempi slittano ulteriormente. I passeggeri interessati saranno informati dell'annullamento dei voli e dirottati verso soluzioni alternative, assicura la società.
Swiss aveva interrotto la gestione della rotta nel marzo scorso a causa della situazione in Medio Oriente, dopo gli attacchi israeliani e americani all'Iran e la risposta di Teheran contro i Paesi del Golfo, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, e contro lo Stato ebraico.
Sempre oggi Swiss ha annunciato anche che dal 2 dicembre reintrodurrà l'offerta ampliata di voli tra Zurigo e la metropoli indiana di Delhi sino alla fine dell'orario invernale.