Swiss Life: salgono premi e ricavi

Da gennaio a settembre il volume dei premi nel settore assicurativo è cresciuto del 7% raggiungendo i 17,4 miliardi di franchi, ha reso noto oggi il gruppo zurighese. In valute locali si tratta di un aumento dell'8%, dopo che nei primi sei mesi era stata registrata una crescita del 3%. Swiss Life ha registrato una forte crescita soprattutto nel mercato interno.