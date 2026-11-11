Swiss Life: salgono premi e ricavi
Con 17,4 miliardi di franchi sono state superate le aspettative degli analisti
ZURIGO - Swiss Life continua a crescere sia nel settore assicurativo che in quello delle commissioni. Il gruppo ritiene quindi di essere ancora in linea con gli obiettivi fissati per il 2027.
Da gennaio a settembre il volume dei premi nel settore assicurativo è cresciuto del 7% raggiungendo i 17,4 miliardi di franchi, ha reso noto oggi il gruppo zurighese. In valute locali si tratta di un aumento dell'8%, dopo che nei primi sei mesi era stata registrata una crescita del 3%. Swiss Life ha registrato una forte crescita soprattutto nel mercato interno.
In crescita anche il settore delle commissioni, in cui il gruppo opera nei settori della consulenza finanziaria, della gestione patrimoniale e del settore immobiliare. I ricavi da commissioni sono aumentati del 7% a 2,0 miliardi di franchi. Al netto degli effetti valutari, l'incremento è stato dell’8%, dopo il 7% registrato nel primo semestre.
Con questi dati Swiss Life ha superato le aspettative degli analisti, i quali avevano previsto in media un volume dei premi di soli 16,6 miliardi circa. Swiss Life non fornisce indicazioni sugli utili nel rendiconto dei primi nove mesi.
Nel settore della gestione patrimoniale per conto di terzi (TPAM), il patrimonio gestito è aumentato del 10% raggiungendo i 161 miliardi di franchi alla fine di settembre. Gli afflussi netti di nuovi capitali nel settore TPAM ammontavano, dopo nove mesi, a 8,5 miliardi di franchi, rispetto ai 15 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno scorso, che era stato eccezionalmente elevato. All'epoca erano stati soprattutto i nuovi prodotti indicizzati a dare slancio al settore.
Il gruppo zurighese continua a godere di una solida situazione finanziaria: il coefficiente di solvibilità (SST) al 30 settembre si attestava a circa il 205%, a fronte del 213% di fine 2025.
Nel comunicato il presidente della direzione Matthias Aellig afferma che nel terzo trimestre Swiss Life ha proseguito l'andamento positivo registrato nel primo semestre. Il gruppo è ancora «in linea» con il programma strategico 2027, nell'ambito del quale l'assicuratore punta, tra l'altro, a un rendimento del capitale proprio compreso tra il 17 e il 19%.