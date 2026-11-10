Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
Inferno di lamiere nella nebbia: decine di veicoli coinvolti, auto e camion distrutti. Soccorritori al lavoro per liberare le persone intrappolate.
Inferno di lamiere nella nebbia: decine di veicoli coinvolti, auto e camion distrutti. Soccorritori al lavoro per liberare le persone intrappolate.
SOFIA - Undici persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto decine di veicoli su entrambi i sensi di marcia di un tratto autostradale avvolto dalla nebbia nella Bulgaria orientale. Lo ha reso noto il primo ministro Rumen Radev. La notizia è riportata dai media internazionali.
Forze dell'ordine, vigili del fuoco e personale sanitario sono accorsi sul luogo dell'incidente, scrive Reuters sul suo sito, lungo l'autostrada A1 che collega la capitale Sofia alla città di Burgas, nell'est del Paese. Le immagini diffuse dai media locali mostrano auto e camion ammassati lungo le sei corsie dell'autostrada; molti veicoli appaiono distrutti, ribaltati o finiti fuori strada. Secondo il Ministero dell'Interno, cinquanta persone ferite sono state trasportate in ospedale.
«Una tragedia»
In una dichiarazione rilasciata durante la visita in Bulgaria della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Radev ha definito l'accaduto una «tragedia». Il premier ha riferito di aver disposto l'invio di velivoli per il trasporto dei feriti e ha annunciato l'intenzione di recarsi personalmente sul luogo dell'incidente. Ursula von der Leyen ha fatto sapere che interromperà anticipatamente la sua visita. «Desidero esprimere il mio più profondo cordoglio e rendere omaggio alle squadre di soccorso», ha dichiarato.
Nebbia possibile causa
Facendo il punto con i giornalisti sul posto, il segretario generale del ministero dell'Interno, Lyubomir Nikolov, ha indicato la nebbia come probabile causa dell'incidente, innescato dallo scontro tra un autobus e un camion lungo la carreggiata in direzione di Burgas. L'ispettore capo Todor Mishinev, della direzione regionale del ministero dell'Interno di Yambol, ha riferito all'emittente Nova Tv che alcune persone risultavano ancora intrappolate all'interno dei propri veicoli. «Al momento, la priorità sono le operazioni di soccorso. Una volta concluse, si procederà con gli accertamenti investigativi e le procedure previste», ha affermato.
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