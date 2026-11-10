Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

«Una tragedia»

In una dichiarazione rilasciata durante la visita in Bulgaria della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Radev ha definito l'accaduto una «tragedia». Il premier ha riferito di aver disposto l'invio di velivoli per il trasporto dei feriti e ha annunciato l'intenzione di recarsi personalmente sul luogo dell'incidente. Ursula von der Leyen ha fatto sapere che interromperà anticipatamente la sua visita. «Desidero esprimere il mio più profondo cordoglio e rendere omaggio alle squadre di soccorso», ha dichiarato.

Nebbia possibile causa

Facendo il punto con i giornalisti sul posto, il segretario generale del ministero dell'Interno, Lyubomir Nikolov, ha indicato la nebbia come probabile causa dell'incidente, innescato dallo scontro tra un autobus e un camion lungo la carreggiata in direzione di Burgas. L'ispettore capo Todor Mishinev, della direzione regionale del ministero dell'Interno di Yambol, ha riferito all'emittente Nova Tv che alcune persone risultavano ancora intrappolate all'interno dei propri veicoli. «Al momento, la priorità sono le operazioni di soccorso. Una volta concluse, si procederà con gli accertamenti investigativi e le procedure previste», ha affermato.