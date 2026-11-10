CEO e presunta spia cinese, un affaire da 7,5 miliardi in chip
L'intelligence USA indaga sul coinvolgimento di una rete imprenditoriale tra Cina e Singapore legata a forniture di chip Nvidia.
WASHINGTON - Il rapporto extraconiugale del CEO di Nvidia, Jensen Huang, con una donna d'affari cinese, sospettata dall'intelligence USA di essere una spia al servizio di Pechino, avrebbe agevolato la spedizione verso aziende cinesi di chip Nvidia per un valore di almeno 7,5 miliardi di dollari.
Lo scrive il sito The Information, testata USA specializzata in tecnologia, citando due persone a conoscenza della donna. Alice Huang, insieme al marito e alla sorella, avrebbe costruito una rete di società tra Cina e Singapore per procurarsi i chip Nvidia, secondo la testata.
Al centro di questa rete ci sarebbe stata Shanghai Century Litong, una società con sede in Cina, fondata nel giugno 2023, che già nell'ottobre dello stesso anno aveva ottenuto da Nvidia lo status di partner cloud privilegiato, garantendosi così un accesso prioritario ai chip dell'azienda.
Quando gli ordini di chip Nvidia soggetti alle restrizioni statunitensi sulle esportazioni hanno iniziato a bloccarsi, Alice Huang avrebbe sfruttato i propri rapporti con Nvidia e con i suoi distributori per assicurarsi le forniture. In questo modo, secondo il rapporto, sarebbe riuscita a far arrivare in Cina circa 240'000 chip dei modelli H100, H200 e alcuni A100.
Alice Huang, la spia che i cinesi avrebbero assoldato, protagonista di una relazione extraconiugale con Jensen Huang, il padre-padrone di Nvidia, è diventata direttrice di Megaspeed International nel 2023.
Nei tre anni successivi, secondo la Cnn, l'azienda è diventata uno dei maggiori acquirenti di chip Nvidia in Asia, acquistando, secondo le stime di alcuni analisti, semiconduttori per un valore superiore a 4 miliardi di dollari.
I documenti societari citati dalla Cnn indicano inoltre che l'azienda ha ricevuto finanziamenti dal colosso tecnologico cinese Alibaba e che la società è oggetto di indagini per aver potenzialmente fornito ad aziende cinesi un accesso non autorizzato ai chip statunitensi. Megaspeed ha negato qualsiasi illecito e ha affermato di essere una "società conforme e legale".
La "spia", come ipotizzano gli 007 USA, e il CEO di Nvidia, ricostruisce Cnn, sono stati fotografati insieme già nel settembre 2024 su WeChat in un lussuoso resort di golf in California. I registri dell'Agenzia delle Dogane e della Protezione delle Frontiere degli Stati Uniti mostrano che la 43enne ha visitato gli Stati Uniti dieci volte dal 2017.
Il viaggio più recente risale al marzo dello scorso anno, quando è stata fotografata mentre visitava la sede centrale di Nvidia a Santa Clara durante la conferenza annuale dell'azienda.