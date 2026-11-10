CEO e presunta spia cinese, un affaire da 7,5 miliardi in chip

I documenti societari citati dalla Cnn indicano inoltre che l'azienda ha ricevuto finanziamenti dal colosso tecnologico cinese Alibaba e che la società è oggetto di indagini per aver potenzialmente fornito ad aziende cinesi un accesso non autorizzato ai chip statunitensi. Megaspeed ha negato qualsiasi illecito e ha affermato di essere una "società conforme e legale".