Respinta l'archiviazione per la donna che uccise i suoi tre figli

Il caso ha avuto una grande risonanza mediatica negli Stati Uniti con le televisioni all news che hanno trasmesso ore di diretta dal tribunale. Il primo processo si è concluso senza che la giuria riuscisse a raggiungere un verdetto unanime.

La 36enne ha ammesso di aver strangolato i propri figli (di cinque anni, tre anni e otto mesi) nel 2023, ma la difesa sostiene che soffrisse di una psicosi post-partum e che, pertanto, non sia penalmente responsabile. L'accusa sostiene, invece, che la donna abbia agito con premeditazione e che fosse in grado di comprendere la portata del suo gesto.