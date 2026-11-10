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Respinta l'archiviazione per la donna che uccise i suoi tre figli

La decisione del giudice apre la strada a un nuovo processo nel caso di Lindsay Clancy, rilanciando il dibattito sulla psicosi post-partum negli Stati Uniti.
Respinta l'archiviazione per la donna che uccise i suoi tre figli
Depositphotos (HayDmitriy)
Fonte Ats Ans
di Redazione
Respinta l'archiviazione per la donna che uccise i suoi tre figli
La decisione del giudice apre la strada a un nuovo processo nel caso di Lindsay Clancy, rilanciando il dibattito sulla psicosi post-partum negli Stati Uniti.

WASHINGTON - Un giudice del Massachusetts ha respinto la richiesta di archiviazione presentata da Lindsay Clancy, la donna accusata dell'omicidio dei suoi tre figli, aprendo quindi la strada a un secondo processo. Lo riporta la Cnn.

La scorsa settimana, il giudice William Sullivan ha ascoltato le argomentazioni della difesa della donna, secondo cui un nuovo procedimento violerebbe il suo diritto a non essere processata due volte per lo stesso reato. Sullivan ha anche affermato di essere propenso a fissare la data per marzo 2027.

Il caso ha avuto una grande risonanza mediatica negli Stati Uniti con le televisioni all news che hanno trasmesso ore di diretta dal tribunale. Il primo processo si è concluso senza che la giuria riuscisse a raggiungere un verdetto unanime.

La 36enne ha ammesso di aver strangolato i propri figli (di cinque anni, tre anni e otto mesi) nel 2023, ma la difesa sostiene che soffrisse di una psicosi post-partum e che, pertanto, non sia penalmente responsabile. L'accusa sostiene, invece, che la donna abbia agito con premeditazione e che fosse in grado di comprendere la portata del suo gesto.

Attualmente detenuta in una struttura psichiatrica, Clancy si sposta su una sedia a rotelle, avendo tentato il suicidio subito dopo il triplice infanticidio. Nel corso del processo, la donna ha dichiarato che una voce le aveva ordinato di uccidere i propri figli.

Il caso ha suscitato un acceso dibattito negli Stati Uniti con molte donne che hanno espresso sostegno all'imputata, cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla psicosi post-partum, una condizione che, secondo le associazioni, colpisce una o due donne ogni 1'000 parti.

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