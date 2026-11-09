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GUERRA IN UCRAINA

«In Ucraina sono morti oltre 400 mila russi»

dati trafugati da hacker bielorussi e ucraini rivelano per la prima volta il drammatico bilancio delle perdite russe, nascosto da Mosca per anni.
«In Ucraina sono morti oltre 400 mila russi»
IMAGO / ITAR-TASS
Fonte Ats Ans
di Redazione
«In Ucraina sono morti oltre 400 mila russi»
dati trafugati da hacker bielorussi e ucraini rivelano per la prima volta il drammatico bilancio delle perdite russe, nascosto da Mosca per anni.

KIEV - Oltre 400 mila morti in quasi cinque anni di guerra. È stato diffuso il primo bilancio ufficiale delle perdite russe, sebbene non tramite canali istituzionali che al contrario su quelle cifre mantengono il segreto di Stato, ma grazie all'intrusione di hacker bielorussi e ucraini nel sistema informatico dell'agenzia di statistica di Mosca Rosstat.

Dai dati trapelati - poi condivisi con alcuni media tra cui il Guardian - risulta che sono appunto oltre 400.000 i soldati russi caduti nei combattimenti in Ucraina.

Una cifra in linea con la stima di 500.000 militari morti avanzata lo scorso settembre dall'intelligence britannica, mentre lo Stato Maggiore delle forze armate di Kiev parla di «circa 1.609.380 di perdite totali del nemico al 9 novembre», includendo però nel conto sia i morti che i feriti.

I dati di Rosstat, trafugati dal gruppo bielorusso Cyber Partisans, legato all'opposizione, e dal collettivo ucraino Silent Crow, contengono oltre 11 milioni di certificati di morte, con relativi dettagli sull'età del defunto, il luogo di residenza e il luogo del decesso. Di questi, ben 412.576 certificati di morte collegavano esplicitamente i decessi alla guerra, sia attraverso codici ufficiali di causa di morte sia tramite riferimenti scritti a combattimenti e operazioni militari.

I due gruppi di hacker hanno annunciato la violazione il 1° novembre e hanno pubblicato i dati durante lo scorso fine settimana. Rosstat ha confermato di essere stata vittima di un attacco informatico, ma ha negato che siano state divulgate informazioni sensibili.

Le cifre emerse offrono un quadro senza precedenti delle perdite subite dalla Russia in tempo di guerra, perdite che Mosca ha cercato di nascondere. Le autorità russe non hanno pubblicato un bilancio delle vittime dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, nel febbraio 2022: le informazioni sulle perdite militari sono infatti trattate come segreto di Stato.

Il Guardian non è stato in grado di verificare in modo indipendente l'autenticità dei dati forniti. Tuttavia, le cifre sono sostanzialmente coerenti con altre stime delle perdite russe. L'agenzia indipendente russa Mediazona ha, ad esempio, identificato per nome quasi 286.000 soldati russi morti, basandosi su registri ufficiali, necrologi sui social e fotografie di lapidi, e ritiene che il numero reale delle vittime sia più vicino al mezzo milione. Alcuni soldati infatti risultano ancora dispersi, mentre altri non sono mai stati identificati.

E mentre ad Abu Dhabi si tenta di creare le condizioni per un dialogo tra Mosca e Kiev, sul terreno continuano a parlare le armi. Un attacco di droni russi ha colpito domenica sera la città di Kremenchuk, nell'oblast di Poltava, causando almeno 7 feriti. Nel raid sono stati colpiti un condominio, un hotel e anche un centro di riabilitazione per minori con disabilità 'Colibrì' che è stato «completamente distrutto», ha denunciato Anna Andrienko, responsabile dell'organizzazione umanitaria locale Inclusion Without Limits.

«Nove anni di lavoro. È andato tutto in fumo... Lì non c'erano militari!», ha scritto in un post sui social accompagnato da un'immagine della struttura completamente avvolta dalle fiamme. Tre persone sono invece morte e tre sono rimaste ferite in un altro attacco russo a Odessa: secondo il governatore della regione, Oleh Kiper, è stato colpito un magazzino di scorte alimentari per asili infantili e scuole locali. Un drone russo ha colpito anche Kharkiv, nell'est del Paese, ferendo 5 persone tra cui un bambino. Un'anziana di 82 anni è stata infine uccisa in un attacco su Vyshhorod, nella regione di Kiev, che ha distrutto un edificio residenziale.

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