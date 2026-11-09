«In Ucraina sono morti oltre 400 mila russi»

«Nove anni di lavoro. È andato tutto in fumo... Lì non c'erano militari!», ha scritto in un post sui social accompagnato da un'immagine della struttura completamente avvolta dalle fiamme. Tre persone sono invece morte e tre sono rimaste ferite in un altro attacco russo a Odessa: secondo il governatore della regione, Oleh Kiper, è stato colpito un magazzino di scorte alimentari per asili infantili e scuole locali. Un drone russo ha colpito anche Kharkiv, nell'est del Paese, ferendo 5 persone tra cui un bambino. Un'anziana di 82 anni è stata infine uccisa in un attacco su Vyshhorod, nella regione di Kiev, che ha distrutto un edificio residenziale.