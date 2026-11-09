Dal Mondo
Attacco ai frigoriferi dei supermercati: dietro c'è un hacker iraniano
L'annuncio a margine del G7 Esteri il ministro francese Jean-Noël Barrot: Convocato l'ambasciatore iraniano a Parigi
IMAGO / TT
Fonte Ats Ans
Attacco ai frigoriferi dei supermercati: dietro c'è un hacker iraniano
0 / 1
Attacco ai frigoriferi dei supermercati: dietro c'è un hacker iraniano
L'annuncio a margine del G7 Esteri il ministro francese Jean-Noël Barrot: Convocato l'ambasciatore iraniano a Parigi
Attacco ai frigoriferi dei supermercati: dietro c'è un hacker iraniano
L'annuncio a margine del G7 Esteri il ministro francese Jean-Noël Barrot: Convocato l'ambasciatore iraniano a Parigi
BRUXELLES - «Sono in grado di confermare che la responsabilità di questo attacco ricade sul Corpo dei Guardiani della Rivoluzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Si tratta di un attacco di portata e aggressività senza precedenti».
Lo ha detto a margine del G7 Esteri il ministro francese Jean-Noël Barrot confermando quanto anticipato dall'inchiesta aperta in Francia sugli hacker dei frigoriferi.
«Abbiamo convocato l'ambasciatore iraniano in Francia per protestare con la massima fermezza contro questo atto estremamente grave. Adotteremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco», ha aggiunto Barrot.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO