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Attacco ai frigoriferi dei supermercati: dietro c'è un hacker iraniano

L'annuncio a margine del G7 Esteri il ministro francese Jean-Noël Barrot: Convocato l'ambasciatore iraniano a Parigi
Attacco ai frigoriferi dei supermercati: dietro c'è un hacker iraniano
IMAGO / TT
Fonte Ats Ans
di Redazione
Attacco ai frigoriferi dei supermercati: dietro c'è un hacker iraniano
L'annuncio a margine del G7 Esteri il ministro francese Jean-Noël Barrot: Convocato l'ambasciatore iraniano a Parigi

BRUXELLES - «Sono in grado di confermare che la responsabilità di questo attacco ricade sul Corpo dei Guardiani della Rivoluzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Si tratta di un attacco di portata e aggressività senza precedenti».

Lo ha detto a margine del G7 Esteri il ministro francese Jean-Noël Barrot confermando quanto anticipato dall'inchiesta aperta in Francia sugli hacker dei frigoriferi.

«Abbiamo convocato l'ambasciatore iraniano in Francia per protestare con la massima fermezza contro questo atto estremamente grave. Adotteremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco», ha aggiunto Barrot.

EUROPA
Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
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