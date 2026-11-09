Egitto, riaperta la linea Cairo-Assuan dopo lo scontro tra treni
Ripristinata la circolazione dopo l'incidente che ha causato 7 morti e 112 feriti. L'opposizione chiede chiarimenti sulla sicurezza ferroviaria.
Ripristinata la circolazione dopo l'incidente che ha causato 7 morti e 112 feriti. L'opposizione chiede chiarimenti sulla sicurezza ferroviaria.
IL CAIRO - È stata riaperta questa mattina la linea ferroviaria egiziana Cairo-Assuan, dopo il grave incidente che ieri ha coinvolto due treni nel governatorato di Giza, provocando 7 morti e 112 feriti. Lo ha annunciato l'Autorità nazionale delle ferrovie egiziane, confermando la ripresa della circolazione.
Le operazioni di rimozione dei vagoni danneggiati sono state completate e il collegamento ferroviario tra il nord e il sud del Paese è stato ripristinato. L'incidente, che ha coinvolto i treni numero 134 e 2010, si è verificato quando un convoglio Cairo-Fayoum ha investito ad alta velocità un treno Cairo-Assuan fermo sui binari. Lo scontro ha provocato pesanti disagi anche su altre tratte ferroviarie.
Le Ferrovie egiziane hanno presentato le proprie scuse ai passeggeri per i disagi, esprimendo le condoglianze alle famiglie delle vittime e augurando una pronta guarigione ai feriti.
Intanto, l'incidente ha acceso il dibattito politico sulla sicurezza della rete ferroviaria egiziana. Diversi deputati hanno chiesto un controllo parlamentare sulle misure di sicurezza e sulla gestione delle risorse finanziarie. Il parlamentare Ehab Mansour ha presentato un'interrogazione urgente per chiedere al governo di rendere conto del proprio operato in materia di sicurezza ferroviaria.
Il deputato Hussein Haridy ha invece chiesto le dimissioni del ministro dei Trasporti, Kamel Al-Wazir, sollevando interrogativi sul ripetersi degli incidenti ferroviari nonostante gli investimenti effettuati negli ultimi anni per ammodernare la rete.
L'opposizione critica inoltre la scelta del governo di destinare centinaia di miliardi di sterline egiziane a progetti di ferrovie elettriche ad alta velocità e monorotaie. Secondo i parlamentari critici, queste risorse avrebbero potuto essere impiegate per migliorare la sicurezza e l'efficienza dei collegamenti ferroviari convenzionali, utilizzati quotidianamente da numerosi passeggeri.