Egitto, riaperta la linea Cairo-Assuan dopo lo scontro tra treni

Le operazioni di rimozione dei vagoni danneggiati sono state completate e il collegamento ferroviario tra il nord e il sud del Paese è stato ripristinato. L'incidente, che ha coinvolto i treni numero 134 e 2010, si è verificato quando un convoglio Cairo-Fayoum ha investito ad alta velocità un treno Cairo-Assuan fermo sui binari. Lo scontro ha provocato pesanti disagi anche su altre tratte ferroviarie.