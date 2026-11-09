14 morti in un incendio scoppiato in un condominio in Cina
Il bilancio delle vittime dell’incendio aggiornato dalle autorità mentre proseguono le indagini sulle cause.
PECHINO - Un incendio scoppiato in un condominio nel nord della Cina ha causato la morte di almeno 14 persone, hanno riferito oggi i media statali aggiornando il bilancio delle vittime rispetto alla sera precedente.
In Cina gli incendi mortali sono relativamente frequenti, a causa di normative edilizie poco rigorose e di un approccio spesso negligente alla sicurezza sul lavoro.
Il rogo si è verificato in un edificio a Taiyuan, nella provincia dello Shanxi, intorno alle 17 di ieri ora locale, come reso noto dall'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. "Complessivamente 38 persone sono state trasportate in ospedale per ricevere cure; cinque di loro sono decedute", ha riferito l'agenzia portando il bilancio delle vittime a 14 nella mattinata di oggi.
Le fiamme sono state domate e le operazioni di ricerca e soccorso sono state concluse, ha aggiunto l'agenzia. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
Lo scorso novembre la Cina ha avviato una campagna contro i rischi di incendio negli edifici a molti piani, in seguito a un vasto rogo che ha coinvolto diversi grattacieli a Hong Kong provocando 168 vittime. Un mese dopo un incendio in un edificio residenziale nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, ha causato la morte di 12 persone. A luglio, inoltre, un incendio che ha avvolto una fabbrica di scarpe nella Cina orientale ha provocato almeno 28 vittime.