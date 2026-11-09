14 morti in un incendio scoppiato in un condominio in Cina

Il rogo si è verificato in un edificio a Taiyuan, nella provincia dello Shanxi, intorno alle 17 di ieri ora locale, come reso noto dall'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. "Complessivamente 38 persone sono state trasportate in ospedale per ricevere cure; cinque di loro sono decedute", ha riferito l'agenzia portando il bilancio delle vittime a 14 nella mattinata di oggi.

Le fiamme sono state domate e le operazioni di ricerca e soccorso sono state concluse, ha aggiunto l'agenzia. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.