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Scontro fra due treni a Giza, almeno 7 morti e 112 feriti

Si aggrava il bilancio dell'incidente, a causa del quale diversi vagoni sono deragliati
Scontro fra due treni a Giza, almeno 7 morti e 112 feriti
Scontro fra due treni a Giza, almeno 7 morti e 112 feriti
AFP
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
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Scontro fra due treni a Giza, almeno 7 morti e 112 feriti
Si aggrava il bilancio dell'incidente, a causa del quale diversi vagoni sono deragliati

IL CAIRO - Secondo l'ultimo bilancio del ministero della Salute egiziano il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto questo pomeriggio a Giza, a sud del Cairo, è aumentato a 7 morti e 112 feriti.

Altre 45 persone hanno potuto lasciare l'ospedale in seguito a un miglioramento delle loro condizioni. Al momento 72 feriti si trovano all'ospedale di Al-Wasta, 33 all'ospedale centrale di Al-Ayyat e 7 all'ospedale centrale di Atfih. I decessi si sono verificati presso l'ospedale di Al-Wasta e quello di Atfih.

Le salme - precisa il ministero della Salute - sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Intanto l'Autorità di vigilanza finanziaria egiziana ha deciso di elevare, in via eccezionale, l'indennizzo per le vittime dell'incidente ferroviario da 30 mila a 50 mila sterline egiziane (da 450 a 760 franchi circa), e di accelerare il più possibile le modalità di erogazione. Lo ha detto il presidente dell'Autorità generale di vigilanza finanziaria Islam Azzam.

Per questo, ha incaricato il consorzio assicurativo per i rischi ferroviari e della metropolitana di «gestire tempestivamente le conseguenze della collisione tra due treni a Giza» e di «adottare le misure necessarie per erogare gli indennizzi dovuti alle famiglie delle vittime e alle persone rimaste ferite». L'indennizzo verrà versato in caso di decesso o di invalidità totale permanente. Gli altri casi di lesioni «saranno trattati in conformità con le disposizioni di legge vigenti e sulla base dei referti medici richiesti».

Azzam ha esortato l'Authority a «mettersi immediatamente in contatto con le famiglie dei defunti e dei feriti, procedendo al rapido versamento degli indennizzi previsti non appena verrà presentata la documentazione necessaria», assicurandosi «che gli aventi diritto ottengano il risarcimento».

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