Scontro fra due treni a Giza, almeno 7 morti e 112 feriti

Per questo, ha incaricato il consorzio assicurativo per i rischi ferroviari e della metropolitana di «gestire tempestivamente le conseguenze della collisione tra due treni a Giza» e di «adottare le misure necessarie per erogare gli indennizzi dovuti alle famiglie delle vittime e alle persone rimaste ferite». L'indennizzo verrà versato in caso di decesso o di invalidità totale permanente. Gli altri casi di lesioni «saranno trattati in conformità con le disposizioni di legge vigenti e sulla base dei referti medici richiesti».