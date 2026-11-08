Terremoto di magnitudo 5.7
Oltre venti persone ferite e disagi nei trasporti, nessun rischio per la centrale nucleare di Hamaoka.
TOKYO - Un terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso il Giappone centrale nelle prime ore di oggi, causando oltre 20 feriti nelle prefetture di Aichi e Shizuoka, secondo quanto riferito dalle autorità. Lo riporta l'agenzia Kyodo.
L'epicentro della scossa, verificatasi all'1.04, è stato avvertito nella parte occidentale della prefettura di Shizuoka, a una profondità di circa 40 chilometri. Non è stato emesso alcun allarme tsunami.
Non sono state rilevate anomalie nemmeno presso la centrale nucleare di Hamaoka, nella stessa prefettura, secondo quanto riferito da chi la gestisce, la Chubu Electric Power Co. L'impianto si trova vicino all'area in cui si prevede possa verificarsi un potenziale mega terremoto, nella Fossa di Nankai.
Alcuni servizi ferroviari locali sono stati sospesi e i treni ad alta velocità hanno subito ritardi tra le stazioni di Shizuoka e Gifu-Hashima a seguito di controlli di sicurezza.