Terremoto di magnitudo 5.7

Non sono state rilevate anomalie nemmeno presso la centrale nucleare di Hamaoka, nella stessa prefettura, secondo quanto riferito da chi la gestisce, la Chubu Electric Power Co. L'impianto si trova vicino all'area in cui si prevede possa verificarsi un potenziale mega terremoto, nella Fossa di Nankai.

Alcuni servizi ferroviari locali sono stati sospesi e i treni ad alta velocità hanno subito ritardi tra le stazioni di Shizuoka e Gifu-Hashima a seguito di controlli di sicurezza.