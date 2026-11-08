«L'attentatore di Cracovia è gravemente ferito»

Il ritrovamento a casa dell'attentatore

Come detto, nella casa dell'attentatore di Cracovia, che ieri ha ucciso 6 persone e ne ha ferite altre 15, sono stati individuati i corpi di tre persone, verosimilmente membri della sua famiglia.

Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk durante una conferenza stampa, precisando che si tratta di due donne e un uomo. Ha poi sottolineato che l'intera casa è stata evacuata per le ispezioni di servizio con il sospetto che dentro si possano trovare altre armi e/o esplosivi.