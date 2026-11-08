Cerca e trova immobili
Segnalaci
CRACOVIA

«L'attentatore di Cracovia è gravemente ferito»

Continuano le indagini sugli orrori scoperti nell’abitazione dell’attentatore di Cracovia, dove si sospetta la presenza di altre armi o esplosivi.
«L'attentatore di Cracovia è gravemente ferito»
afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
«L'attentatore di Cracovia è gravemente ferito»
Continuano le indagini sugli orrori scoperti nell’abitazione dell’attentatore di Cracovia, dove si sospetta la presenza di altre armi o esplosivi.

CRACOVIA - Il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri a Cracovia, seconda città della Polonia, rimane invariato al momento. Fra le persone gravemente ferite figura anche l'aggressore, ha dichiarato a TVN24 il vice ispettore Andrzej Fijołek, portavoce del capo della polizia polacca.

Fijołek ha confermato che il padre dell'autore del reato, di 53 anni, la madre, di 52 anni, e la sorella, di 20 anni, sono stati trovati morti nell'appartamento della famiglia. Le vittime presentavano ferite da arma da fuoco e sono probabilmente morte a causa delle stesse.

Il ritrovamento a casa dell'attentatore
Come detto, nella casa dell'attentatore di Cracovia, che ieri ha ucciso 6 persone e ne ha ferite altre 15, sono stati individuati i corpi di tre persone, verosimilmente membri della sua famiglia.

Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk durante una conferenza stampa, precisando che si tratta di due donne e un uomo. Ha poi sottolineato che l'intera casa è stata evacuata per le ispezioni di servizio con il sospetto che dentro si possano trovare altre armi e/o esplosivi.

Lutto nazionale
Tusk ha inoltre comunicato che le giornate di oggi e domani saranno «di lutto nazionale in Polonia. Affronteremo certamente tutti insieme questi momenti difficili». Il capo del governo ha anche elogiato i due agenti rimasti feriti nella sparatoria, definendoli dei «veri eroi». Probabilmente «hanno salvato molte vite, senza curarsi del rischio di perdere la propria. Le loro condizioni sono gravi, ma stanno ricevendo cure eccellenti. Tutta la Polonia fa il tifo per voi», ha affermato il premier.

Secondo TVN24, i due poliziotti sono stabili ma non fuori pericolo. Uno dei due in particolare, «ha un polmone compromesso e ha bisogno di ogni singola goccia di sangue», ha fatto sapere il ministro della Giustizia Waldemar Żurek. «Se non fosse stato per loro, il bilancio sarebbe stato inimmaginabile», ha aggiunto.

Per quanto riguarda le vittime, quattro sono già state identificate. Si tratta di tre donne polacche e un cittadino britannico, ha informato i giornalisti il capo della polizia polacca Marek Boron. Non sono ancora state comunicate le generalità delle restanti due, una di sesso femminile e una maschile.

POLONIA
Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
lutto nazionalenazionalepoloniatusk
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
2 gior
18
57

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
2 gior
9
54

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
132
203

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
2 gior

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
67
149

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
1 gior
37
72

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
68

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
LIVE
SVIZZERA
23 ore
12
76

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
3 gior
29
53

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior
10
49

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
LIVE
CONFINE
2 gior

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
86

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
LIVE
SVIZZERA
19 ore
16
49

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
1 gior
15
41

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

Ecco dove nascerà il prossimo temporale
LIVE
CANTONE
1 gior
15
51

Ecco dove nascerà il prossimo temporale

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»
LIVE
CALCIO TICINESE
20 ore
9
18

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
68

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
2 gior
40
88

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
LIVE
CADENAZZO
1 gior
90
269

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
1 gior
7
48

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia
LIVE
BERNA
2 gior
15
90

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
13
28

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
18
22

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»

Sinner, il divorzio è cosa fatta
LIVE
TENNIS
1 gior
2
12

Sinner, il divorzio è cosa fatta

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti
LIVE
CANTONE
1 gior
27
56

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi
LIVE
NAZIONALE
2 gior
63
134

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi

Fine di un'era: Ronaldo se ne va
LIVE
LISBONA
2 gior
9
77

Fine di un'era: Ronaldo se ne va

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?
LIVE
IL CASO
23 ore
17

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria
LIVE
POLONIA
15 ore

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono
LIVE
LEAGUE ONE
1 gior
2
19

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche
LIVE
BERNA
10 ore
2
58

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita
LIVE
CHIASSO
2 gior

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa
LIVE
EUROPA
2 gior
19
43

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
LIVE
CANTONE
1 gior
3
21

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio
LIVE
SAN BERNARDINO
2 gior
3
35

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
5 gior
26

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail
LIVE
ITALIA
2 gior
6
42

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata
LIVE
CANTONE
2 gior
1
24

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
7
14

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
4
4

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari
LIVE
GINEVRA
1 gior
43
58

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
LIVE
EUROPA
1 gior
9
52

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI
LIVE
MERCATI
2 gior
10
42

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
25
48

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»
LIVE
LUGANO
1 gior
16
89

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»

Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri
LIVE
GRANCIA
2 gior
3
8

Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri

Rubio valuta le dimissioni
LIVE
STATI UNITI
2 gior
12
61

Rubio valuta le dimissioni

«Oggi il vostro cielo sarà rosso»: i 27 allarmi bomba e l'ipotesi "swatting"
LIVE
EUROPA
2 gior
8
31

«Oggi il vostro cielo sarà rosso»: i 27 allarmi bomba e l'ipotesi "swatting"

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
LIVE
CRACOVIA
13 ore

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

Trump vuole Dana White alla Casa Bianca
LIVE
STATI UNITI
13 ore
1
29

Trump vuole Dana White alla Casa Bianca

Netanyahu chiede un governo di unità nazionale, ma Herzog ha scelto Eisenkot
LIVE
ISRAELE
13 ore
22

Netanyahu chiede un governo di unità nazionale, ma Herzog ha scelto Eisenkot

Le sparatorie di massa in Europa più sanguinose dal 2010
LIVE
EUROPA
14 ore

Le sparatorie di massa in Europa più sanguinose dal 2010

Scontri casseurs-polizia alla fine della manifestazione di Parigi
LIVE
FRANCIA
14 ore
12

Scontri casseurs-polizia alla fine della manifestazione di Parigi

Allarmi bomba negli aerei, la procura di Parigi apre un'inchiesta
LIVE
EUROPA
16 ore
3
7

Allarmi bomba negli aerei, la procura di Parigi apre un'inchiesta

«Un megalomane a cui non dovrebbero essere date le chiavi di una Ferrari»
LIVE
STATI UNITI
17 ore
6
22

«Un megalomane a cui non dovrebbero essere date le chiavi di una Ferrari»

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti
LIVE
POLONIA
17 ore

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti

La Russia schiera i suoi pezzi da novanta per il trilaterale
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
18 ore
1
25

La Russia schiera i suoi pezzi da novanta per il trilaterale

La protesta continua, ma diminuisce il numero dei manifestanti
LIVE
FRANCIA
18 ore
5

La protesta continua, ma diminuisce il numero dei manifestanti