«L'attentatore di Cracovia è gravemente ferito»
Continuano le indagini sugli orrori scoperti nell’abitazione dell’attentatore di Cracovia, dove si sospetta la presenza di altre armi o esplosivi.
CRACOVIA - Il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri a Cracovia, seconda città della Polonia, rimane invariato al momento. Fra le persone gravemente ferite figura anche l'aggressore, ha dichiarato a TVN24 il vice ispettore Andrzej Fijołek, portavoce del capo della polizia polacca.
Fijołek ha confermato che il padre dell'autore del reato, di 53 anni, la madre, di 52 anni, e la sorella, di 20 anni, sono stati trovati morti nell'appartamento della famiglia. Le vittime presentavano ferite da arma da fuoco e sono probabilmente morte a causa delle stesse.
Il ritrovamento a casa dell'attentatore
Come detto, nella casa dell'attentatore di Cracovia, che ieri ha ucciso 6 persone e ne ha ferite altre 15, sono stati individuati i corpi di tre persone, verosimilmente membri della sua famiglia.
Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk durante una conferenza stampa, precisando che si tratta di due donne e un uomo. Ha poi sottolineato che l'intera casa è stata evacuata per le ispezioni di servizio con il sospetto che dentro si possano trovare altre armi e/o esplosivi.
Lutto nazionale
Tusk ha inoltre comunicato che le giornate di oggi e domani saranno «di lutto nazionale in Polonia. Affronteremo certamente tutti insieme questi momenti difficili». Il capo del governo ha anche elogiato i due agenti rimasti feriti nella sparatoria, definendoli dei «veri eroi». Probabilmente «hanno salvato molte vite, senza curarsi del rischio di perdere la propria. Le loro condizioni sono gravi, ma stanno ricevendo cure eccellenti. Tutta la Polonia fa il tifo per voi», ha affermato il premier.
Secondo TVN24, i due poliziotti sono stabili ma non fuori pericolo. Uno dei due in particolare, «ha un polmone compromesso e ha bisogno di ogni singola goccia di sangue», ha fatto sapere il ministro della Giustizia Waldemar Żurek. «Se non fosse stato per loro, il bilancio sarebbe stato inimmaginabile», ha aggiunto.
Per quanto riguarda le vittime, quattro sono già state identificate. Si tratta di tre donne polacche e un cittadino britannico, ha informato i giornalisti il capo della polizia polacca Marek Boron. Non sono ancora state comunicate le generalità delle restanti due, una di sesso femminile e una maschile.