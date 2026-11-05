«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail

MILANO/ROMA - «L'esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso»: si conclude così la mail con allarmi bomba arrivata negli scali italiani firmata dai 'Combattenti dello Stato maschile'. Una firma che rimanda al movimento russo ultranazionalista e misogino 'Muzhskoye Gosudarstvo', già noto alle autorità internazionali, fondato da Vladislav Pozdnyakov e bandito in Russia.