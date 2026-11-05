«Mettere sotto esame Musk una priorità assoluta»

"Un elemento in più da aggiungere all'elenco di domande per Musk, quando lo convocherò tramite mandato di comparizione", ha scritto Coons su X, facendo riferimento a un rapporto secondo cui il patron di SpaceX avrebbe avuto colloqui con il presidente russo Vladimir Putin in merito alle comunicazioni satellitari.

Coons, che si è appena aggiudicato un terzo mandato nel Delaware, adotta una linea dura nei confronti della Cina, non esita a criticare Israele pur rimanendo un sostenitore dello Stato ebraico: è inoltre uno dei pochi legislatori a possedere una specifica competenza sul continente africano.