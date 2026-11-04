Dopo le Midterm: l'oro torna sopra i 4000 dollari, il franco guadagna sul dollaro

Mercoledì il dollaro è sceso a 0,8159 franchi, dopo essere stato scambiato sopra quota 0,82 franchi la sera precedente. L'euro, dal canto suo, è salito a 1,1261 dollari, rispetto a un valore inferiore a 1,12 dollari prima dell'inizio dello spoglio elettorale. Anche franco svizzero e yen giapponese sono da considerarsi tra i vincitori della giornata, ha sottolineato Bloomberg. La divisa elvetica è stata scambiata a 0,915 intorno alle 4 di questa mattina, quando era ormai chiaro che l'andamento delle votazioni avrebbe premiato i Democratici. Secondo Volkmar Baur, esperto di cambi di Commerzbank, le perdite del biglietto verde indicano che i mercati sono stati colti di sorpresa dal risultato delle urne. L'analista prevede ulteriori ribassi del dollaro nel breve termine.