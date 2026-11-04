"Noi, Noname057(16), in collaborazione con Z-Pentest - afferma il messaggio postato - stiamo infliggendo un colpo devastante alle apparecchiature Danfoss e Dixel Web. Non c'è stato bisogno di alcun malware. Abbiamo semplicemente sfruttato i sistemi integrati".

"La nostra portata - prosegue il messaggio - si estende a sistemi di approvvigionamento idrico, centrali elettriche, impianti industriali e siti di stoccaggio alimentare. Incidenti simili hanno colpito centinaia di località in tutta Europa, eppure non hanno imparato dai loro errori. Ancora una volta abbiamo dimostrato il vero costo della maturità digitale occidentale. Quindi tenete d'occhio le nostre azioni sulla scena globale".