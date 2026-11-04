Peskow ha parlato di progressi, citando i colloqui trilaterali tra Mosca, Kiev e Washington previsti per la prossima settimana. Ha inoltre ricordato l'operazione di aiuto per la città di Oleschky, occupata dalle truppe russe, durante la quale Russia e Ucraina avevano più volte ringraziato la First Lady statunitense Melania Trump per aver mediato una tregua. «Speriamo che tutto ciò continui», ha dichiarato Peskow. Interpellato sulla possibilità che il Congresso USA ostacoli gli sforzi di Trump, il portavoce si è limitato a rispondere che si tratta di una questione interna agli Stati Uniti. Peskow aveva espresso una posizione simile già prima delle elezioni di midterm.

Sotto la presidenza Trump, Washington si è proposta come mediatrice nel conflitto scatenato dalla Russia contro l'Ucraina, che dura da oltre quattro anni e mezzo. Finora, tuttavia, il presidente americano non è riuscito a ottenere una svolta e di recente si è anzi riavvicinato a Mosca. I Democratici, dal canto loro, sostengono la necessità di rafforzare il sostegno all'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia.