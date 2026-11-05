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Minaccia di bomba: volo tra Dublino e Roma dirottato
Negli ultimi giorni si è registrato un aumento delle minacce di bomba contro voli commerciali europei.
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Fonte Sda Dpa
Minaccia di bomba: volo tra Dublino e Roma dirottato
Negli ultimi giorni si è registrato un aumento delle minacce di bomba contro voli commerciali europei.
ÉVREUX - A causa di una minaccia di bomba, un volo di linea tra Dublino e Roma è stato dirottato verso la Francia. L'aereo sta ora dirigendosi verso l'aeroporto militare di Évreux, ha comunicato l'ufficio del Primo ministro francese.
La situazione viene seguita in diretta secondo la procedura prevista. Évreux si trova a circa 100 chilometri a nord-ovest della capitale francese Parigi.
Più volte, negli ultimi giorni, ci sono state minacce di bomba contro voli commerciali in Europa.
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