Il Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano

Lo riferiscono i media vaticani, ricordando che l'85enne Dylan, già Premio Nobel per la letteratura, è a Roma per esibirsi domani nell'ambito del suo "Rough and Rowdy Ways Tour".

Quella di Prevost a Dylan - che indossava una felpa nera col cappuccio - è stata un'udienza breve, con saluti e scambi di battute seduti al tavolo: il Papa gli ha fatto dono di un Rosario, il cantante ha ricambiato con un libro, "Chronicles - Volume 1", la sua autobiografia pubblicata negli USA e in altri paesi del mondo.