ITALIA
Il Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano
Udienza breve, conversazione e scambio di doni.
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Fonte ATS
Il Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano
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Il Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano
Udienza breve, conversazione e scambio di doni.
Il Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano
Udienza breve, conversazione e scambio di doni.
CITTÀ DEL VATICANO - Il cantautore e poeta americano Bob Dylan è stato ricevuto oggi nel Palazzo Apostolico da Leone XIV. Il Pontefice ne aveva citato i versi nella prefazione di un libro sul disarmo.
Lo riferiscono i media vaticani, ricordando che l'85enne Dylan, già Premio Nobel per la letteratura, è a Roma per esibirsi domani nell'ambito del suo "Rough and Rowdy Ways Tour".
Quella di Prevost a Dylan - che indossava una felpa nera col cappuccio - è stata un'udienza breve, con saluti e scambi di battute seduti al tavolo: il Papa gli ha fatto dono di un Rosario, il cantante ha ricambiato con un libro, "Chronicles - Volume 1", la sua autobiografia pubblicata negli USA e in altri paesi del mondo.
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