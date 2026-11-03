Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
Dopo mesi di silenzio, il cantante annuncia sui social la ripresa della sua attività professionale con gratitudine verso il pubblico: «Ci vediamo presto in giro».
MODENA - «Subito dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e ho deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali». Con un video pubblicato su Instagram, Paolo Belli rompe il silenzio e ripercorre la sua scelta, che lo aveva portato a mesi di silenzio.
Il cantante e volto televisivo si era fermato in seguito al tragico incidente avvenuto lo scorso luglio nelle campagne reggiane, quando, mentre era in bicicletta, si era scontrato con un pedone di 41 anni, successivamente deceduto in ospedale. Le circostanze dell'accaduto erano rimaste oggetto di accertamenti.
«Ho deciso di tornare»
L'artista annuncia poi il suo ritorno. «Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare al mio lavoro», spiega Belli, che rivolge un pensiero a chi gli è stato vicino in questi mesi. «Volevo ringraziare tutti voi per il grande affetto che mi avete dimostrato in questi mesi, con le vostre parole, con i vostri pensieri o anche con un semplice saluto per la strada. Davvero grazie, grazie davvero».
La ripartenza, sottolinea il volto storico di Ballando con le Stelle, non cancellerà quanto accaduto. «Ripartire lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me. Sicuramente lo farò con uno stato d'animo diverso, senza dimenticare nulla, anche quando mi vedrete sorridere e cantare».
Il video si chiude con un saluto al pubblico: «Ci vediamo presto in giro. Ciao a tutti».