Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
Trovato conficcato nel salotto di una casa vacanze poco prima del termine della seconda settimana di caccia alta.
PROMONTOGNO - In una casa di vacanze fra Promontogno e Montaccio in Bregaglia è stato ritrovato un proiettile conficcato nella parete del salotto. La Polizia cantonale grigionese ha ricevuto una segnalazione su una possibile violazione delle norme cantonali in materia di caccia.
Il proiettile è stato ritrovato dal proprietario della casa di vacanze poco prima del termine della seconda settimana di caccia alta a metà settembre. «Ho visto il foro del colpo, che ha attraversato due porte di legno e si è fermato sulla parete di legno del salotto», ha dichiarato il proprietario, che vuole rimanere anonimo, a Keystone-ATS. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno nella casa che confina con boschi e pascoli. Il proprietario che vive in Engadina ha annunciato subito il fatto al guardiano della selvaggina locale e poi alla Polizia cantonale dei Grigioni.
La notizia è stata riportata nei giorni scorsi dal Blick. Le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine anche sull'eventuale presenza di altri reati, ha dichiarato la portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni, Anita Senti a Keystone-ATS. La dinamica precisa dell'accaduto è ora oggetto di indagini. Proprio per questo la portavoce non ha potuto fornire maggiori informazioni.
Anche il proprietario della casa al momento non ha ulteriori aggiornamenti. Ma di una cosa è certo: «Non ho paura di tornare e soggiornare nella casa di vacanze».