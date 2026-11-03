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BREGAGLIA (GR)

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

Trovato conficcato nel salotto di una casa vacanze poco prima del termine della seconda settimana di caccia alta.
Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
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Fonte Ats
di Redazione
Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
Trovato conficcato nel salotto di una casa vacanze poco prima del termine della seconda settimana di caccia alta.

PROMONTOGNO - In una casa di vacanze fra Promontogno e Montaccio in Bregaglia è stato ritrovato un proiettile conficcato nella parete del salotto. La Polizia cantonale grigionese ha ricevuto una segnalazione su una possibile violazione delle norme cantonali in materia di caccia.

Il proiettile è stato ritrovato dal proprietario della casa di vacanze poco prima del termine della seconda settimana di caccia alta a metà settembre. «Ho visto il foro del colpo, che ha attraversato due porte di legno e si è fermato sulla parete di legno del salotto», ha dichiarato il proprietario, che vuole rimanere anonimo, a Keystone-ATS. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno nella casa che confina con boschi e pascoli. Il proprietario che vive in Engadina ha annunciato subito il fatto al guardiano della selvaggina locale e poi alla Polizia cantonale dei Grigioni.

La notizia è stata riportata nei giorni scorsi dal Blick. Le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine anche sull'eventuale presenza di altri reati, ha dichiarato la portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni, Anita Senti a Keystone-ATS. La dinamica precisa dell'accaduto è ora oggetto di indagini. Proprio per questo la portavoce non ha potuto fornire maggiori informazioni.

Anche il proprietario della casa al momento non ha ulteriori aggiornamenti. Ma di una cosa è certo: «Non ho paura di tornare e soggiornare nella casa di vacanze».

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