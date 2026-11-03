Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

La notizia è stata riportata nei giorni scorsi dal Blick. Le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine anche sull'eventuale presenza di altri reati, ha dichiarato la portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni, Anita Senti a Keystone-ATS. La dinamica precisa dell'accaduto è ora oggetto di indagini. Proprio per questo la portavoce non ha potuto fornire maggiori informazioni.

Anche il proprietario della casa al momento non ha ulteriori aggiornamenti. Ma di una cosa è certo: «Non ho paura di tornare e soggiornare nella casa di vacanze».