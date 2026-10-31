Paura al torneo di Vienna: raccattapalle crolla durante il match

Medvedev e Mannarino si sono immediatamente avvicinati al raccattapalle per sincerarsi delle sue condizioni. Poco dopo, sul campo centrale della Stadthalle sono arrivati i soccorritori con una barella.

La partita è rimasta sospesa per alcuni minuti. Il giovane è riuscito a rialzarsi da solo, ma appariva ancora visibilmente provato. I paramedici hanno quindi preferito evitare che lasciasse il campo sulle proprie gambe, trasportandolo in barella.