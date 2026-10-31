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Paura al torneo di Vienna: raccattapalle crolla durante il match

Durante la partita tra Daniil Medvedev e Adrian Mannarino il giovane è improvvisamente crollato.
Paura al torneo di Vienna: raccattapalle crolla durante il match
Screenshot Video
di 20min.ch | Sven Forster
Paura al torneo di Vienna: raccattapalle crolla durante il match
Durante la partita tra Daniil Medvedev e Adrian Mannarino il giovane è improvvisamente crollato.
TENNIS: Risultati e classifiche

VIENNA - Momenti di paura agli Erste Bank Open di Vienna, dove un raccattapalle è improvvisamente crollato durante il quarto di finale tra Daniil Medvedev e Adrian Mannarino. L'episodio è avvenuto nel primo set, sul punteggio di 2-0 e 40-30, mentre i due tennisti erano impegnati in un lungo scambio.

Ad accorgersi dell'accaduto è stato il giudice di sedia Manuel Messina, che ha subito interrotto il gioco. Sceso dalla sua postazione, ha richiamato l'attenzione dei giocatori sul giovane, a terra vicino alla barriera alle spalle del tennista russo.

Medvedev e Mannarino si sono immediatamente avvicinati al raccattapalle per sincerarsi delle sue condizioni. Poco dopo, sul campo centrale della Stadthalle sono arrivati i soccorritori con una barella.

La partita è rimasta sospesa per alcuni minuti. Il giovane è riuscito a rialzarsi da solo, ma appariva ancora visibilmente provato. I paramedici hanno quindi preferito evitare che lasciasse il campo sulle proprie gambe, trasportandolo in barella.

Il raccattapalle è stato accompagnato fuori dal campo tra gli applausi del pubblico. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.

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