Paura al torneo di Vienna: raccattapalle crolla durante il match
Durante la partita tra Daniil Medvedev e Adrian Mannarino il giovane è improvvisamente crollato.
VIENNA - Momenti di paura agli Erste Bank Open di Vienna, dove un raccattapalle è improvvisamente crollato durante il quarto di finale tra Daniil Medvedev e Adrian Mannarino. L'episodio è avvenuto nel primo set, sul punteggio di 2-0 e 40-30, mentre i due tennisti erano impegnati in un lungo scambio.
Ad accorgersi dell'accaduto è stato il giudice di sedia Manuel Messina, che ha subito interrotto il gioco. Sceso dalla sua postazione, ha richiamato l'attenzione dei giocatori sul giovane, a terra vicino alla barriera alle spalle del tennista russo.
Medvedev e Mannarino si sono immediatamente avvicinati al raccattapalle per sincerarsi delle sue condizioni. Poco dopo, sul campo centrale della Stadthalle sono arrivati i soccorritori con una barella.
La partita è rimasta sospesa per alcuni minuti. Il giovane è riuscito a rialzarsi da solo, ma appariva ancora visibilmente provato. I paramedici hanno quindi preferito evitare che lasciasse il campo sulle proprie gambe, trasportandolo in barella.
Il raccattapalle è stato accompagnato fuori dal campo tra gli applausi del pubblico. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.