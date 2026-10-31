«Contro il Basilea ogni dettaglio conta»

«Il Basilea vorrà reagire»

In conferenza stampa, il tecnico bianconero ha messo in guardia i suoi giocatori dal sottovalutare gli avversari per la loro posizione in classifica. «Il Basilea rimane una squadra con giocatori di livello e di esperienza, che sicuramente non sono contenti di questa situazione e vorranno reagire in tutti i modi. Quando affronti la prima in classifica, poi, gli stimoli arrivano da soli».

Per Croci-Torti, il rispetto per l'avversario va ben oltre la classifica. L'allenatore ha ricordato il peso del Basilea nella storia del calcio svizzero e la qualità dei suoi giocatori. «Per noi ottenere un risultato positivo con il Basilea è qualcosa che non diamo mai per scontato. Quando vediamo giocatori di grande valore, come Shaqiri od Omlin, abbiamo grande rispetto. Il Basilea e lo Young Boys rappresentano la storia del calcio svizzero e, per rimanere a certi livelli, dobbiamo continuare a essere umili e concentrarci su una partita alla volta».