«Contro il Basilea ogni dettaglio conta»
La capolista torna in campo domenica alla AIL Arena, ma Il tecnico non si fida della classifica: «Dobbiamo continuare a essere umili».
LUGANO - Il Lugano capolista vuole proseguire la sua corsa in campionato e portare a 22 le partite senza sconfitte in questa straordinaria stagione, ma guai a sottovalutare il Basilea. Domenica primo novembre (alle 16.30), la AIL Arena ospiterà una delle sfide più attese della dodicesima giornata di Super League, che apre il secondo ciclo di confronti tra le dodici squadre. Ancora imbattuti, proprio come lo Young Boys, i bianconeri se la vedranno con i renani, attualmente settimi in classifica ma con qualità ed esperienza per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.
A quasi due mesi dal 3-1 conquistato al St. Jakob-Park lo scorso 6 settembre, le due squadre si ritrovano con una situazione di classifica ben diversa. Il Lugano può inoltre contare su una tradizione recente favorevole negli scontri diretti: tre vittorie e un pareggio nella passata stagione, oltre al successo ottenuto quest'anno. Numeri che, secondo Mattia Croci-Torti, non devono però condizionare l'approccio alla partita.
«Il Basilea vorrà reagire»
In conferenza stampa, il tecnico bianconero ha messo in guardia i suoi giocatori dal sottovalutare gli avversari per la loro posizione in classifica. «Il Basilea rimane una squadra con giocatori di livello e di esperienza, che sicuramente non sono contenti di questa situazione e vorranno reagire in tutti i modi. Quando affronti la prima in classifica, poi, gli stimoli arrivano da soli».
Per Croci-Torti, il rispetto per l'avversario va ben oltre la classifica. L'allenatore ha ricordato il peso del Basilea nella storia del calcio svizzero e la qualità dei suoi giocatori. «Per noi ottenere un risultato positivo con il Basilea è qualcosa che non diamo mai per scontato. Quando vediamo giocatori di grande valore, come Shaqiri od Omlin, abbiamo grande rispetto. Il Basilea e lo Young Boys rappresentano la storia del calcio svizzero e, per rimanere a certi livelli, dobbiamo continuare a essere umili e concentrarci su una partita alla volta».
Il tecnico si è comunque detto soddisfatto del lavoro svolto in settimana, durante la quale ha visto un gruppo determinato e attento ai dettagli. Segnali incoraggianti in vista di una sfida che richiederà intensità e concentrazione.
Una settimana per ritrovare solidità
La pausa dagli impegni ufficiali ha permesso allo staff tecnico di concentrarsi sugli aspetti da migliorare, a cominciare dalla fase difensiva. I gol incassati nelle recenti sfide europee e nella trasferta di Thun hanno evidenziato la necessità di ritrovare compattezza, con il contributo di tutta la squadra.
«Abbiamo lavorato molto sul nostro blocco basso e sulle scivolate. Vogliamo cercare di difendere meglio, ma quando parliamo di difendere non ci riferiamo soltanto alla difesa, bensì a tutto il blocco squadra. Penso che i nostri difensori stiano facendo un grande lavoro, anche se abbiamo commesso alcuni errori che cercheremo di evitare nelle prossime partite».
Il lavoro di questi giorni sarà prezioso anche per affrontare il calendario che attende i bianconeri. Dopo il Basilea, il Lugano sfiderà il Kauno Žalgiris in Europa, prima di tornare in campionato contro il San Gallo. Tre partite ravvicinate che imporranno un'attenta gestione delle energie.
Croci-Torti ha però chiarito quale sia la priorità. «Il campionato rimane il nostro obiettivo numero uno. Vogliamo fare bella figura in tutte le competizioni, ma dobbiamo anche stabilire delle priorità per evitare di commettere errori e avere rimpianti. Le partite contro Basilea e San Gallo sono due appuntamenti ai quali prestiamo grande attenzione».
Cimignani verso le 150 presenze
Accanto al tecnico, in conferenza stampa, c'era anche Yanis Cimignani. Il centrocampista francese potrebbe raggiungere domenica un traguardo importante: le 150 presenze con la maglia del Lugano.
Protagonista nelle ultime settimane anche in Conference League, Cimignani ha parlato della propria crescita e della capacità di adattarsi alle esigenze della squadra, giocando sia a centrocampo sia sulle fasce.
«So di avere la fiducia dell'allenatore e della squadra. Faccio il massimo per aiutare in tutte le posizioni in cui posso giocare, a centrocampo oppure sulla fascia. Non mi preoccupo del ruolo, l'importante è vincere le partite e continuare come stiamo facendo».
Una versatilità che Croci-Torti apprezza, insieme soprattutto all'impegno quotidiano del giocatore. «La sua adattabilità è un vantaggio importante per la squadra. Quello che sta facendo la differenza nell'ultimo anno è soprattutto la serietà con cui affronta ogni allenamento. Si sta meritando tutto quello che sta ottenendo».
Cimignani ha inoltre confermato che il gruppo è concentrato esclusivamente sulla sfida di domenica, senza pensare già al successivo impegno europeo.
Per il Lugano, la partita contro il Basilea rappresenta dunque un'occasione per proseguire la corsa in vetta alla classifica. Dall'altra parte, però, ci sarà una squadra intenzionata a reagire a un inizio di stagione complicato. Un motivo in più, per Croci-Torti e i suoi giocatori, per scendere in campo con la massima attenzione, senza lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica sui renani.