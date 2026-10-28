Jessica Moretti non sarà interrogata: «Rischio di scompenso psichico acuto»
Psicologicamente fragile, l'ex proprietaria del bar Le Constellation non sarà ascoltata lunedì prossimo a Sion. Solo il marito Jacques comparirà davanti alle procuratrici, riferisce la RTS.
Psicologicamente fragile, l'ex proprietaria del bar Le Constellation non sarà ascoltata lunedì prossimo a Sion. Solo il marito Jacques comparirà davanti alle procuratrici, riferisce la RTS.
CRANS-MONTANA - Non ci sarà alcun confronto tra i gestori del Constellation, lunedì prossimo, a Sion. Secondo quanto riferito dal polo inchieste della RTS, le procuratrici hanno rinunciato ad ascoltare Jessica Moretti dopo aver ricevuto un attestato che segnala una significativa fragilità psichica. Soltanto il marito, Jacques Moretti, sarà quindi interrogato.
Lunedì, gli avvocati di Jessica Moretti hanno trasmesso alle magistrate un attestato redatto da una psicologa specializzata in psicoterapia. Nel documento, consultato dalla RTS, la specialista descrive uno «stato di fragilità psichica particolarmente importante», tale da rendere problematico un confronto con il coniuge.
«Rischio reale di scompenso psichico acuto»
Secondo la psicologa, Jessica Moretti soffre di uno stress post-traumatico acuto legato al tragico incendio del 1° gennaio a Crans-Montana. Una condizione alla quale si è aggiunta la pressione esercitata dalla procedura giudiziaria. «L'aggressione recente è venuta ad aggiungersi a questa situazione di vulnerabilità preesistente», scrive la specialista nell'attestato.
La prospettiva di ritrovare il marito, che Jessica Moretti non avrebbe più rivisto dopo la presunta aggressione, rappresenterebbe inoltre «un'esposizione particolarmente destabilizzante». Per questo motivo, la psicologa ritiene che un confronto sia «attualmente controindicato», a causa di un «rischio reale di scompenso psichico acuto».
Gli avvocati della donna avevano comunque sottolineato che la loro assistita rimaneva «preoccupata per la prosecuzione dell'istruttoria» e desiderava continuare a rispondere alle domande degli inquirenti. I legali avevano tuttavia chiesto che durante l'audizione fossero previste delle pause, tenuto conto delle sue condizioni psicologiche.
Le procuratrici hanno infine deciso di seguire le raccomandazioni della specialista, rinunciando all'audizione di Jessica Moretti. Jacques Moretti, attualmente in detenzione preventiva nell'ambito del procedimento per le presunte violenze nei confronti della moglie, sarà dunque l'unico a comparire lunedì prossimo davanti alle magistrate nella capitale vallesana.