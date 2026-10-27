Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Su Instagram, Vonn ha condiviso alcuni video dei suoi allenamenti in palestra, tra squat e piccoli salti. «Preparazione all'operazione. Il focus è su molte ripetizioni, resistenza muscolare e sviluppo muscolare», ha spiegato. L'americana sta anche ricominciando gradualmente a saltare, sia sul posto sia lateralmente. «Abbastanza semplice, ma i risultati si sommano», ha aggiunto. L'obiettivo è conservare quanta più massa muscolare possibile in vista dell'intervento: «Se la mia gamba dovesse perdere massa muscolare dopo l'operazione, spero che ne rimanga ancora un po'».