Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
La campionessa statunitense dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico tra due settimane e mezzo. Il suo rientro nel Circo Bianco non avverrà prima della stagione 2027/28
La campionessa statunitense dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico tra due settimane e mezzo. Il suo rientro nel Circo Bianco non avverrà prima della stagione 2027/28
SCI ALPINO - Il ritorno alle competizioni di Lindsey Vonn sembra sempre più lontano. La 42enne americana, quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo generale, dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico tra due settimane e mezzo. Nel frattempo, l'ex regina della velocità continua ad allenarsi duramente per arrivare all'operazione nelle migliori condizioni fisiche possibili.
Su Instagram, Vonn ha condiviso alcuni video dei suoi allenamenti in palestra, tra squat e piccoli salti. «Preparazione all'operazione. Il focus è su molte ripetizioni, resistenza muscolare e sviluppo muscolare», ha spiegato. L'americana sta anche ricominciando gradualmente a saltare, sia sul posto sia lateralmente. «Abbastanza semplice, ma i risultati si sommano», ha aggiunto. L'obiettivo è conservare quanta più massa muscolare possibile in vista dell'intervento: «Se la mia gamba dovesse perdere massa muscolare dopo l'operazione, spero che ne rimanga ancora un po'».
La campionessa statunitense sta ancora facendo i conti con le conseguenze della terribile caduta subita a febbraio durante i Giochi olimpici di Milano-Cortina. Nell'incidente si era procurata una complessa frattura della tibia sinistra, per la quale ha già dovuto affrontare diversi interventi chirurgici. Nonostante il lungo percorso di recupero, Vonn ha ribadito più volte di non voler rinunciare allo sci.
Ritorno non prima del 2027/28
Resta però da capire se l'americana riuscirà a tornare a gareggiare ai massimi livelli. Già lo scorso aprile aveva indicato la stagione 2027/28 come prima occasione possibile per un rientro in Coppa del Mondo. Vonn figura ancora nella rosa della nazionale statunitense per la nuova stagione, ma la sua partecipazione alle gare di quest'inverno è considerata praticamente esclusa.
Intanto, la Coppa del Mondo ha preso il via sabato a Sölden. Nella gara femminile, Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima manche, non è riuscita a difendere il primato. A vincere è stata la connazionale Paula Moltzan, che a 32 anni ha festeggiato il suo primo successo nel massimo circuito, precedendo Lara Colturi di appena un centesimo. Sul terzo gradino del podio è salita la tedesca Emma Aicher.