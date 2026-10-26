Scontri dopo il derby, il Friborgo sanziona i suoi ultras

Il club ha deciso di intervenire anche sul fronte delle trasferte. Fino al prossimo 23 dicembre saranno vietati tutti gli accessori dei tifosi, tra cui bandiere, striscioni, tamburi e megafoni, così come le coreografie. Il Friborgo ha ricordato inoltre che i due gruppi di ultras avevano sottoscritto una carta di rispetto e buona condotta per le partite disputate a Losanna. Gli incidenti di sabato sono quindi «tanto più deplorevoli alla luce degli impegni assunti», ha sottolineato la società.

Due tifosi gravemente feriti. Le violenze erano scoppiate sabato sera. Gli scontri, iniziati all'interno della pista di ghiaccio, erano poi proseguiti alla stazione di Prilly-Malley. Due sostenitori del Losanna sono rimasti gravemente feriti. «Tali comportamenti sono intollerabili e contrari ai valori di rispetto, sicurezza e responsabilità difesi dal club», ha dichiarato il Gottéron, ribadendo che non tollererà alcuna forma di violenza e che adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza.