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Giovani bianconeri in rossocrociato
Sono sette i giovani dell'organizzazione HCL che settimana prossima prenderanno parte ai vari tornei internazionali
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Fonte HCL
Giovani bianconeri in rossocrociato
Sono sette i giovani dell'organizzazione HCL che settimana prossima prenderanno parte ai vari tornei internazionali
LUGANO - Sono sette i ragazzi appartenenti alla Sezione Giovanile dell’Hockey Club Lugano che fanno parte delle selezioni rossocrociate U20 e U16 impegnate in competizioni internazionali ad inizio novembre.
Gli attaccanti Anton Besanidis e Cyrill Henry (2007) parteciperanno dal 2 al 9 novembre con la U20 al Torneo delle Cinque Nazioni di Nyköping in Svezia. Tra i convocati anche il difensore Elia Pedrotti, cresciuto nel vivaio dell’HCL, che gioca nei Malmö Redhawks.
Il portiere Zeno Ortelli e gli attaccanti Josh Campana e Simone Lonati (tutti 2011) disputeranno dal 3 all’8 novembre il Torneo delle Tre Nazioni di Kravara in Cechia. Di picchetto il difensore Mattia Milone e l’attaccante Logan Meier (pure 2011).
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