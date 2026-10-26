Mbappé stende il Barça, il Clasico è del Real Madrid
I madrileni si sono imposti domenica sera in Catalogna grazie a due gol del loro attaccante francese.
BARCELLONA - Il Real Madrid conquista il primo Clasico della stagione e infligge al Barcellona la prima sconfitta in campionato. Nella decima giornata di Liga, i madrileni guidati da José Mourinho si sono imposti domenica sera per 2-1 in Catalogna, grazie a una doppietta di Kylian Mbappé.
Uno stop pesante per i blaugrana, reduci da nove vittorie consecutive. Nonostante il ko contro gli storici rivali, il Barcellona resta in vetta alla classifica con 27 punti, due in più dell'Atlético Madrid e tre del Real Madrid.
Raphinha risponde a Mbappé
Il primo Clasico stagionale ha faticato a decollare. A sbloccare il risultato ci ha pensato Mbappé al 41', con una rete fortunosa che ha portato avanti gli ospiti. Il Real avrebbe potuto raddoppiare prima dell'intervallo, ma le squadre sono andate al riposo sull'1-0.
Nella ripresa il Barcellona ha cambiato passo, mettendo sempre più sotto pressione la difesa madrilena. Gli sforzi dei padroni di casa sono stati premiati al 61', quando Raphinha ha firmato il meritato pareggio, riportando la sfida in equilibrio.
Pur dominando sul piano territoriale, i catalani non sono riusciti a completare la rimonta, frenati da un Real Madrid tenace in difesa. All'87' è arrivata la beffa: su un contropiede orchestrato da Camavinga, Mbappé ha siglato il definitivo 2-1, regalando ai madrileni tre punti preziosi nella corsa ai vertici della Liga.