Mbappé stende il Barça, il Clasico è del Real Madrid

Raphinha risponde a Mbappé

Il primo Clasico stagionale ha faticato a decollare. A sbloccare il risultato ci ha pensato Mbappé al 41', con una rete fortunosa che ha portato avanti gli ospiti. Il Real avrebbe potuto raddoppiare prima dell'intervallo, ma le squadre sono andate al riposo sull'1-0.

Nella ripresa il Barcellona ha cambiato passo, mettendo sempre più sotto pressione la difesa madrilena. Gli sforzi dei padroni di casa sono stati premiati al 61', quando Raphinha ha firmato il meritato pareggio, riportando la sfida in equilibrio.