L'Inter ribalta la Fiorentina nel recupero e aggancia la Lazio in vetta
Sotto fino al 90’, i nerazzurri rimontano la Viola con Thuram e Zielinski. La Juventus passa a Lecce, mentre Atalanta e Frosinone danno vita a un pirotecnico 4-4.
MILANO - Una rimonta in pieno recupero regala all’Inter una vittoria preziosa contro la Fiorentina. Sotto fino al 90’, i nerazzurri si impongono 2-1 a San Siro, evitano la prima sconfitta stagionale in campionato e agganciano la Lazio in vetta alla Serie A.
Reduce dal successo per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, la squadra di Akanji ha a lungo dominato la partita, senza però riuscire a trovare la via del gol. A sbarrarle la strada ci ha pensato più volte De Gea, protagonista di una serie di interventi decisivi.
Al 65’, contro l’andamento del match, è stata invece la Fiorentina a colpire: Jimenez ha sorpreso Provedel, preferito a Martinez tra i pali, portando avanti gli ospiti con una conclusione secca. Quando la sconfitta sembrava ormai inevitabile, l’Inter ha trovato la forza per reagire. Al 91’ Thuram, già fermato tre volte da De Gea, ha firmato il pareggio con il suo quinto gol stagionale. Sei minuti più tardi, al 97’, Zielinski ha completato la rimonta trasformando il rigore concesso per un fallo in area proprio su Thuram.
Successo anche per la Juventus, che ha espugnato il Via del Mare di Lecce grazie alle reti di McKennie al 29’ e Douglas Luiz al 41’, entrambe nel primo tempo. Il Genoa, invece, ha superato il Venezia per 1-0, deciso dal gol di Ellertsson al 25’.
Spettacolo e gol a raffica nella sfida tra Atalanta e Frosinone, terminata 4-4. La formazione neopromossa è passata in vantaggio due volte, sullo 0-1 e sull’1-2, trascinata dalla doppietta dell’austriaco Schmid. La Dea ha risposto con Krstovic ed Ederson, a segno su rigore, prima di completare il sorpasso ancora con l’attaccante montenegrino.
La partita è rimasta apertissima anche nella ripresa: Calo ha firmato il nuovo pareggio, Elmas ha riportato avanti i nerazzurri, ma quando la vittoria sembrava ormai a portata di mano, Terzic ha siglato il definitivo 4-4, gelando le speranze dell’Atalanta.