L'Inter ribalta la Fiorentina nel recupero e aggancia la Lazio in vetta

Al 65’, contro l’andamento del match, è stata invece la Fiorentina a colpire: Jimenez ha sorpreso Provedel, preferito a Martinez tra i pali, portando avanti gli ospiti con una conclusione secca. Quando la sconfitta sembrava ormai inevitabile, l’Inter ha trovato la forza per reagire. Al 91’ Thuram, già fermato tre volte da De Gea, ha firmato il pareggio con il suo quinto gol stagionale. Sei minuti più tardi, al 97’, Zielinski ha completato la rimonta trasformando il rigore concesso per un fallo in area proprio su Thuram.

Successo anche per la Juventus, che ha espugnato il Via del Mare di Lecce grazie alle reti di McKennie al 29’ e Douglas Luiz al 41’, entrambe nel primo tempo. Il Genoa, invece, ha superato il Venezia per 1-0, deciso dal gol di Ellertsson al 25’.