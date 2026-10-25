Lugano, un punto e diversi dubbi: anche Berna è amara

L’avvio è a ritmi bassi, con un gioco spezzettato e pochissime emozioni. Nei primi cinque minuti si registra soltanto una mezza occasione di Merelä. Poi il Berna alza la pressione e prende in mano la partita. Baumgartner fa tremare la traversa con una girata spettacolare, degna del miglior Lambiel, e poco dopo gli Orsi trovano anche la rete del vantaggio. La gioia, però, dura poco: il gol viene annullato perché realizzato con un calcio. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0, un risultato che sorride soprattutto al Lugano, letteralmente schiacciato dai padroni di casa: il bilancio dei tiri è eloquente, 15-1 per il Berna. I bianconeri non riescono a entrare in partita e faticano enormemente a costruire gioco.