Audrey Werro è atleta europea dell'anno: é la prima svizzera a vincere il premio
La friburghese è stata premiata, sabato a Losanna, durante la cerimonia dei Golden Tracks, per la sua stagione straordinaria.
LOSANNA - Un riconoscimento prestigioso per Audrey Werro. La mezzofondista friburghese è stata eletta atleta europea dell'anno sabato a Losanna, durante la cerimonia dei Golden Tracks, a coronamento di una stagione ricca di successi.
Specialista degli 800 metri, Werro ha dominato la concorrenza sulla sua distanza. Dopo aver conquistato il titolo europeo a Birmingham, ha ottenuto sei vittorie in Diamond League e ha trionfato anche all'Ultimate Championship di fine stagione.
L'atleta del CA Belfaux ha migliorato costantemente le proprie prestazioni nel corso dell'anno. Il risultato più significativo è arrivato in agosto, al Weltklasse di Zurigo, dove ha ritoccato il proprio record svizzero fermando il cronometro a 1'53''70. Un tempo che l'ha resa la terza donna più veloce di sempre sugli 800 metri.
Prima svizzera a vincere questo premio
Già premiata lo scorso anno come «Rising Star» (stella nascente) da European Athletics, Audrey Werro conquista ora per la prima volta il riconoscimento nella categoria principale. È la prima atleta svizzera a riuscirci da quando il premio è stato istituito, nel 1993.
Ma per la friburghese le soddisfazioni potrebbero non essere finite. Werro è infatti candidata in due categorie ai World Athletics Awards, in programma il 29 novembre a Monaco: «momento dell'anno» e «atleta femminile dell'anno».
In campo maschile, il titolo di atleta europeo dell'anno è andato all'italiano Gianmarco Tamberi, che a Birmingham ha conquistato il suo quarto titolo europeo nel salto in alto.