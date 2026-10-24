Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Le altre - Nelle altre partite della serata, il Rapperswil ha espugnato la pista del Kloten per 2-1, lasciando agli Aviatori l'ultimo posto in classifica. Per i sangallesi sono andati a segno Moy e Lammer nel primo tempo, mentre a nulla è servita la rete di Ruotsalainen poco dopo metà partita. Il Bienne ha invece travolto lo Zugo in casa per 5-0, grazie alle doppiette di Lias Andersson e Hofer e alla rete di Zwerger. Il neoarrivato Kurashev è stato decisivo nella vittoria del Losanna contro il Friborgo: l'ex NHL ha infatti firmato l'1-0, prima che Fuchs fissasse il risultato sul 2-0 a porta vuota. Successo in trasferta anche per il Davos, che ha superato il Langnau ai supplementari grazie alla rete decisiva di Dominik Egli al 64'15".