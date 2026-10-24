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Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Dopo il passo falso di Rapperswil, i biancoblù ritrovano solidità e compattezza. Müller, Muggli e Joly firmano una vittoria convincente.
Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
Ti-Press
di Adriano De NeriGiornalista
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Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
Dopo il passo falso di Rapperswil, i biancoblù ritrovano solidità e compattezza. Müller, Muggli e Joly firmano una vittoria convincente.
National League24.10.2026
Ambrì
3 - 0
Ajoie
HOCKEY: Risultati e classifiche

AMBRÌ - Dopo l'opaca prestazione di 24 ore prima sul ghiaccio dell'ultima della classe, l’Ambrì cercava riscatto alla Gottardo Arena contro un’Ajoie in forma. La risposta dei biancoblù non si è fatta attendere: al termine di una sfida combattuta, gli uomini di Tapola si sono imposti per 3-0, ritrovando compattezza e fiducia.

Per scuotere la squadra, il tecnico finlandese ha rimescolato le linee, cambiando gli accoppiamenti tra le ali. Confermato soltanto il primo blocco: il recuperato Müller è stato inserito in seconda linea, Pestoni è sceso in quarta e Borradori ha trovato spazio in terza. Novità anche tra i pali, con Wüthrich preferito a Senn. Sul fronte giurassiano ha invece fatto il suo debutto il nuovo centro straniero Logan Brown, chiamato a sostituire lo squalificato Carr.

Dopo una fase iniziale di studio, è l’Ambrì a farsi vivo per primo dalle parti di Wolf, all’esordio stagionale, con una conclusione di Müller. Poco dopo Järventie si procura una superiorità numerica, ma il powerplay biancoblù non punge. Il primo tempo scorre sui binari dell’equilibrio, con poche occasioni nitide. A sbloccare il risultato ci pensa proprio Müller: un assist illuminante di Kreü lo manda a tu per tu con Wolf e il numero 17 biancoblù non sbaglia. L’1-0 premia una squadra che, ai punti, ha mostrato qualcosa in più.

L’equilibrio regna anche in avvio di secondo periodo: l’Ambrì prova a costruire, l’Ajoie cerca di colpire in ripartenza. Una bella combinazione tra Järventie e Schnarr non viene concretizzata dal centro canadese. Poco dopo, Isacco Dotti complica i piani dei suoi spedendo il disco in tribuna e regalando una superiorità numerica agli avversari. L’Ajoie, spesso letale con l’uomo in più grazie alla qualità dei suoi stranieri, stavolta si scontra con un box biancoblù impeccabile. Scampato il pericolo, l’Ambrì torna a spingere e trova il raddoppio con una giocata da applausi: Järventie, da dietro la porta, serve un assist delizioso a Muggli e al numero 43 non resta che scartare il regalo.

I biancoblù non si accontentano e colpiscono ancora. Questa volta è il powerplay a fare la differenza: una combinazione spettacolare manda in rete Joly, alla sua undicesima marcatura stagionale. Due gol in meno di un minuto, proprio a ridosso della seconda sirena, che indirizzano definitivamente la sfida.

Nel terzo periodo l’Ambrì deve superare due inferiorità numeriche ravvicinate. Il box biancoblù si conferma però solido e contribuisce a blindare il risultato. Joly sfiora persino la doppietta, fermato prima dal palo e poi da un grande intervento di Wolf.

Il 3-0 suggella così una serata di riscatto. Dopo il passo falso di Rapperswil, l’Ambrì ritrova solidità, identità e concretezza. Per Wüthrich arriva anche il secondo shutout stagionale. Una risposta convincente, frutto della compattezza difensiva e della capacità di colpire nei momenti decisivi.

AMBRÌ - AJOIE 3-0 (1-0, 2-0, 0-0)

Reti: 19'12" Müller (Kreü, Heed) 1-0; 38'24" Muggli (Järventie, Kreü) 2-0; 39'16" Joly (Schnarr, Järventie 5c4) 3-0.

AMBRÌ - P. Wüthrich; Pezzullo, D. Wüthrich; Järventie, Schnarr, De Luca; Kreü, Heed; Müller, Kodytek, Joly; I. Dotti, Bachmann; Borradori, Heim, Muggli; Z. Dotti, Häfliger; L. Landry, M. Landry, Pestoni.

AJOIE - Wolf; Zgraggen, A. Honka; Tanus, Smirnovs, Turkulainen; Fey, J. Honka; Nättinen, Devos, Sopa; Pilet, Christie; Cormier, Brown, Robin; Horak, Kellenberger; Bethoud, Diem, Wick.

Penalità: 3x2' Ambrì, 2x2' Ajoie.

Note: Gottardo Arena, 6'491 spettatori. Arbitri: Lemelin / Tscherrig - Urfer / De Paris

Le altre - Nelle altre partite della serata, il Rapperswil ha espugnato la pista del Kloten per 2-1, lasciando agli Aviatori l'ultimo posto in classifica. Per i sangallesi sono andati a segno Moy e Lammer nel primo tempo, mentre a nulla è servita la rete di Ruotsalainen poco dopo metà partita. Il Bienne ha invece travolto lo Zugo in casa per 5-0, grazie alle doppiette di Lias Andersson e Hofer e alla rete di Zwerger. Il neoarrivato Kurashev è stato decisivo nella vittoria del Losanna contro il Friborgo: l'ex NHL ha infatti firmato l'1-0, prima che Fuchs fissasse il risultato sul 2-0 a porta vuota. Successo in trasferta anche per il Davos, che ha superato il Langnau ai supplementari grazie alla rete decisiva di Dominik Egli al 64'15".

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo1436131583325
2Ambrì15279646433
3Ginevra1524874247-5
4Friborgo152487523814
5Lausanne HC1724895354-1
6Berna13237638335
7Langnau16237951483
8Ajoie1622884951-2
9Davos1621793846-8
10Zugo10196431229
11Bienne1519694851-3
12Lugano1418684649-3
13SC Rapperswil-Jona Lakers16176104459-15
14EHC Kloten16155113557-22
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 25.10.2026 00:10
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