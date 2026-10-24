Marc Marquez si riprende la testa del Mondiale
Lo spagnolo ha conquistato sia la Sprint sia la pole del Gran Premio d’Australia. Caduta e frattura al braccio per Jorge Martin.
PHILIP ISLAND - Marc Marquez è tornato in testa al Mondiale. Lo spagnolo della Ducati ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Australia, approfittando della caduta del suo principale rivale nella corsa al titolo, Jorge Martin. Il vantaggio in classifica generale è ora di 10 punti.
Il campione del mondo in carica è stato protagonista fin dalle qualifiche. Nonostante una caduta, il pilota catalano ha conquistato la pole grazie a una serie di giri velocissimi, confermando poi il suo ottimo stato di forma nella Sprint.
Per Marc è la nona vittoria stagionale in una Sprint. Alle sue spalle si è piazzato il fratello minore Alex Marquez, secondo a 0''323, mentre l'italiano Fabio Di Giannantonio ha completato il podio, chiudendo terzo a 0''590 dal vincitore. Le Ducati hanno così firmato una tripletta sul circuito australiano.
Giornata da dimenticare, invece, per Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è caduto all'ottavo dei 13 giri previsti, finendo anzitempo la sua gara e perdendo la leadership del Mondiale.
Il duello per il titolo continua dunque a riservare colpi di scena. Soltanto domenica scorsa, in Indonesia, Martin aveva riconquistato la vetta della classifica con appena due punti di vantaggio, dopo averla persa il giorno precedente. Ora è nuovamente Marquez a comandare, con 10 punti di margine sul connazionale.
Ma quanto accaduto oggi sul circuito di Phillip Island potrebbe segnare una svolta decisiva nella lotta per il Mondiale. Le radiografie effettuate sul posto, prima del trasferimento di Martin in ospedale, hanno infatti rivelato una frattura del radio destro e una sospetta frattura dell'ulna. Domani non correrà e difficilmente potrà tornare in pista la prossima settimana, in Malesia.
👏 @marcmarquez93 is victorious after a classic #TissotSprint in front of @alexmarquez73 and @FabioDiggia49 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/ZDMj0YFPEN— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026