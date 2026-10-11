Martin terzo e nuovo leader del Mondiale, Marquez solo sesto

MANDALIKA - Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d'Indonesia, imponendosi per l'11esima volta nella classe regina. L'italiano ha piazzato il sorpasso decisivo su Raul Fernandez, partito dalla pole position, a nove giri dal termine. Sul terzo gradino del podio è salito Jorge Martin, tornato in vetta al Mondiale dopo aver perso la leadership al termine della Sprint di ieri. Marc Marquez, protagonista di una gara in cui non ha mai spinto, si è invece dovuto accontentare del sesto posto, alle spalle di Ogura e Acosta. Nella generale i punti di distacco fra i due rivali sono appena due, in vista di un finale di stagione che si preannuncia davvero appassionante.