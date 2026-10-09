Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato

Confermate una difficoltà di approvvigionamento di laptop e notebook? In caso affermativo, quanto è diffusa e da quando si registra?

Interdiscount: «Attualmente si registrano carenze puntuali nelle forniture di alcuni componenti per laptop e notebook, ad esempio processori o moduli di memoria di grande capacità, in tutto il mercato. Queste carenze variano a seconda del modello e della configurazione. La principale sfida al momento è soprattutto l’elevata dinamicità del mercato, in particolare per quanto riguarda offerte e prezzi. Allo stato attuale, prevediamo una disponibilità stabile nei prossimi mesi».

Fust: «Sì, dalla metà del 2026 stiamo osservando una crescente scarsità. Le difficoltà riguardano in particolare notebook, PC desktop e dispositivi con elevate capacità di memoria. Al momento non si tratta ancora di un’interruzione generalizzata delle forniture, tuttavia i tempi di riapprovvigionamento si stanno sensibilmente allungando e i prezzi sono in aumento».