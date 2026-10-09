Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato

La forte espansione dei data center dedicati all'intelligenza artificiale sta fagocitando componenti quali RAM e memorie. Black Friday e il Cyber Monday a rischio? E quando è meglio comprare?
Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato
Deposit
di Davide MiloGiornalista
Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato
La forte espansione dei data center dedicati all'intelligenza artificiale sta fagocitando componenti quali RAM e memorie. Black Friday e il Cyber Monday a rischio? E quando è meglio comprare?

LUGANO - Hai messo i soldi da parte per il telefonino nuovo, oppure il tuo pc portatile è ormai moribondo ed è ora di mandarlo in pensione, ma... Nei negozi così come online il modello che cerchi non si trova. E quello che c'è ha dei prezzi da capogiro, con balzi di diverse centinaia di franchi se si cerca anche la capacità di memoria più alta.

Quello a cui stiamo assistendo è, purtroppo, un fenomeno di proporzioni globali che, inevitabilmente, ha contagiato anche la Svizzera. Questi, sarebbe legato alla forte domanda globale di RAM e sistemi di archiviazione, alimentata dalla crescita dell'intelligenza artificiale. Una quota sempre maggiore della produzione di questi componenti sarebbe infatti destinata ai data center e alle infrastrutture necessarie per l'AI, con conseguenti ripercussioni sulla disponibilità per PC, notebook e altri dispositivi. Come ci confermano i rivenditori da noi contattati.

Confermate una difficoltà di approvvigionamento di laptop e notebook? In caso affermativo, quanto è diffusa e da quando si registra?
Interdiscount: «Attualmente si registrano carenze puntuali nelle forniture di alcuni componenti per laptop e notebook, ad esempio processori o moduli di memoria di grande capacità, in tutto il mercato. Queste carenze variano a seconda del modello e della configurazione. La principale sfida al momento è soprattutto l’elevata dinamicità del mercato, in particolare per quanto riguarda offerte e prezzi. Allo stato attuale, prevediamo una disponibilità stabile nei prossimi mesi».

Fust: «Sì, dalla metà del 2026 stiamo osservando una crescente scarsità. Le difficoltà riguardano in particolare notebook, PC desktop e dispositivi con elevate capacità di memoria. Al momento non si tratta ancora di un’interruzione generalizzata delle forniture, tuttavia i tempi di riapprovvigionamento si stanno sensibilmente allungando e i prezzi sono in aumento».

MediaMarkt: «Sì. Dalla fine del 2025 le difficoltà di approvvigionamento si stanno accumulando. Le prime segnalazioni hanno riguardato i produttori OEM Windows e, successivamente, anche Apple. La situazione non riguarda soltanto notebook e PC, ma anche gli smartphone».

Come state gestendo le eventuali difficoltà di reperimento dei componenti e dei dispositivi?
Interdiscount: «Affrontiamo eventuali difficoltà di approvvigionamento con una pianificazione lungimirante e, dove opportuno, ricorriamo a configurazioni alternative. In questo modo possiamo garantire la disponibilità e al tempo stesso mantenere un convincente rapporto qualità-prezzo».

Fust: «Affrontiamo queste difficoltà attraverso una gestione preventiva delle scorte, una maggiore diversificazione tra diversi distributori e una pianificazione anticipata dei volumi di fornitura. Qualora un determinato modello non fosse disponibile, proponiamo tempestivamente alle nostre clienti e ai nostri clienti configurazioni alternative equivalenti».

MediaMarkt: «Poiché dobbiamo prevedere aumenti dei prezzi su base trimestrale, presso MediaMarkt Svizzera ordiniamo quantità maggiori in anticipo. In questo modo possiamo offrire alle nostre clienti e ai nostri clienti prezzi più vantaggiosi per un periodo di tempo più lungo. Inoltre, ci concentriamo in particolare su configurazioni selezionate, così da poter soddisfare almeno in misura sufficiente la domanda del mercato. Cerchiamo inoltre di proporre configurazioni più semplici. Spesso, ad esempio, un cliente non ha bisogno di 16 GB di RAM se desidera soltanto navigare online e rispondere alle e-mail. Allo stesso modo, non necessita necessariamente di un SSD con una capacità di 1 TB: in molti casi sono sufficienti 256 GB o 512 GB. In questo modo possiamo continuare a offrire i prodotti desiderati in tutte le fasce di prezzo».

L'attuale situazione sta avendo un impatto sui prezzi dei laptop e, più in generale, dei dispositivi elettronici? In che misura?
Interdiscount: «Sì, la situazione attuale influisce sui prezzi dei laptop e di altri dispositivi elettronici. A seconda del produttore, del modello e della configurazione, l’andamento varia, ma nel complesso si registra un forte aumento dei prezzi per diversi prodotti. Sono particolarmente colpiti i dispositivi con componenti ad alta intensità di memoria e di chip. Inoltre, anche l’aumento dei costi di trasporto e dei prezzi delle materie prime incide sull’evoluzione dei prezzi in diverse categorie di prodotti».

Fust: «Sì. L’aumento dei prezzi di acquisto di componenti chiave si riflette, con un certo ritardo, anche sui prezzi finali. A livello di settore osserviamo aumenti dei prezzi soprattutto per i notebook e per i dispositivi che richiedono elevate capacità di memoria. Attualmente, i prodotti maggiormente interessati sono notebook, PC desktop, tablet e, in parte, smartphone».

MediaMarkt: «Sì, in modo significativo. Dall’inizio della crisi dei chip, i prezzi sono aumentati in media tra il 40% e il 120%».

Quanto è determinante, in questo contesto, la crescente domanda di componenti da parte del settore dell'intelligenza artificiale?
Interdiscount: «Rappresenta un fattore importante. In particolare, per quanto riguarda i componenti di memoria, si osserva che i produttori stanno orientando sempre più la loro produzione verso prodotti destinati ai server per l’intelligenza artificiale».

Fust: «Rappresenta uno dei principali fattori alla base di questa evoluzione. La forte espansione dei data center dedicati all’IA assorbe notevoli capacità produttive per quanto riguarda la memoria RAM e le memorie ad alte prestazioni. Poiché i produttori stanno destinando maggiori capacità a questi settori, l’offerta per il tradizionale mercato dei PC e dell’elettronica di consumo si riduce».

MediaMarkt: «È un fattore molto determinante e, al tempo stesso, la causa principale. Il settore dell’intelligenza artificiale è in gran parte responsabile della scarsità di chip destinati ai consumatori».

Quali sono le vostre previsioni per i prossimi mesi? Vi aspettate che le difficoltà di approvvigionamento e gli eventuali rincari proseguano?
Interdiscount: «Per i prossimi mesi prevediamo che la situazione di mercato rimanga impegnativa. A seconda del produttore, del modello e della configurazione, sono da attendersi ulteriori limitazioni puntuali nella disponibilità, così come variazioni di prezzo.».

Fust: «Nel breve termine non prevediamo un allentamento della situazione. Riteniamo che le attuali difficoltà di approvvigionamento e la pressione sui prezzi possano protrarsi per almeno altri due o tre trimestri, fino a quando nuove capacità produttive non saranno effettivamente disponibili sul mercato».

MediaMarkt: «Sì. Prevediamo prezzi elevati almeno fino al 2028. Tuttavia, anche questa è soltanto una previsione. In ultima analisi, tutto dipenderà dalla possibilità di aumentare la produzione destinata ai consumatori».

Ci sono ripercussioni attese anche sulle prossime campagne commerciali, in particolare Black Friday e Cyber Monday?
Interdiscount: «Le attuali condizioni di mercato pongono certamente delle sfide al commercio, ma allo stato attuale non prevediamo effetti significativi sulle nostre campagne promozionali pianificate. Il nostro obiettivo è continuare a offrire alle nostre clienti e ai nostri clienti proposte interessanti anche in occasione di iniziative come il Black Friday e il Cyber Monday».

Fust: «Sì. Continueranno a esserci offerte interessanti. Tuttavia, è probabile che le quantità disponibili dei modelli più richiesti si esauriscano più rapidamente».

MediaMarkt: «Sì, anche se quest’anno gli effetti saranno in parte positivi. In occasione del Black Friday, del Cyber Monday e del periodo natalizio ci concentreremo fortemente su determinati prodotti, così da poter continuare a offrire alle nostre clienti e ai nostri clienti proposte vantaggiose».

Alla luce della situazione attuale, ritenete che i consumatori debbano aspettarsi ulteriori aumenti dei prezzi nel prossimo futuro?
Interdiscount: «Allo stato attuale sono attese ulteriori variazioni dei prezzi sul mercato. L’entità del loro impatto dipenderà tuttavia dal produttore, dalla categoria di prodotto e dalla configurazione».

Fust: «Non si possono escludere aumenti puntuali dei prezzi nel prossimo futuro, finché la domanda legata alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale continuerà a esercitare una forte pressione sull’offerta globale di componenti di memoria. Chi sta pianificando un nuovo acquisto dovrebbe quindi evitare di rimandarlo inutilmente».

MediaMarkt: «Sì. Prevediamo ulteriori aumenti dei prezzi per tutto il 2027».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
black fridaycarenza componenticrisi chipdisponibilità prodottiintelligenza artificialemercato svizzeronotebookpc portatiliprezzi elettronicaram
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
1 gior
5
29

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
3 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
3 gior

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
2 gior

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro
LIVE
BIASCA
17 ore

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
64

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
1 gior
77
158

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
2 gior
12
40

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
1 gior
13

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
3 gior
31
68

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»
LIVE
CANTONE
15 ore
97
281

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
19

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
3 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Piero Marchesi è consigliere di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
92
231

Piero Marchesi è consigliere di Stato

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria
LIVE
CANTONE
1 gior
15
42

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria

«Un'altra volpe nel pollaio»
LIVE
CANTONE
1 gior
49
127

«Un'altra volpe nel pollaio»

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
2 gior
11
40

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
LIVE
BELLINZONA
22 ore

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
1 gior
22
23

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
1 gior
7
30

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
2 gior
10
25

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»
LIVE
LUGANO
17 ore

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
3 gior
13
39

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
2 gior
13
28

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
2 gior
46
200

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
3 gior
2
40

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
1 gior

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
6
55

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
3 gior
99
131

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
1 gior

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
45
226

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
2 gior
18
50

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
1 gior
22

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

«Uno patetico, gli altri criminali»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
28

«Uno patetico, gli altri criminali»

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera
LIVE
ROMANIA / SVIZZERA
15 ore

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»
LIVE
CONFINE
1 gior
4
12

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»
LIVE
CRANS-MONTANA
13 ore
11
47

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
2 gior
5

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza
LIVE
VAUD
2 gior
29

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»
LIVE
PESTE SOSPETTA
2 gior
23
37

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
10

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
2 gior
12
18

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga
LIVE
LUGANO
21 ore
78
73

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»
LIVE
CLIMA
1 gior
1
14

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT
LIVE
CALCIO
1 gior
16
24

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»
LIVE
ZURIGO
1 gior
7
43

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»

Tre nuovi dottori su quattro arrivano dall'estero: «Così non è sostenibile»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
33
131

Tre nuovi dottori su quattro arrivano dall'estero: «Così non è sostenibile»

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni
LIVE
ITALIA
19 ore
17

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni

«Mai visto nulla di simile»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4
22

«Mai visto nulla di simile»

Il presidente dei Mondiali di Crans-Montana a processo per frode
LIVE
VALLESE
2 gior
12
41

Il presidente dei Mondiali di Crans-Montana a processo per frode

ULTIME NOTIZIE TICINO
In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo
LIVE
CANTONE
31 min
9

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo

Sconfinare Festival, è partita la magia del linguaggio. Attesa per Walter Veltroni
LIVE
BELLINZONA
1 ora

Sconfinare Festival, è partita la magia del linguaggio. Attesa per Walter Veltroni

70enne svizzero tedesco investito da un'auto: è grave
LIVE
CONFINE
2 ore
2
2

70enne svizzero tedesco investito da un'auto: è grave

Pornografia infantile: doppia condanna
LIVE
CANTONE
3 ore
3
7

Pornografia infantile: doppia condanna

C'è lo scambio d’abiti nella corte del Municipio
LIVE
BELLINZONA
3 ore

C'è lo scambio d’abiti nella corte del Municipio

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»
LIVE
CANTONE
3 ore
2
4

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»
LIVE
CANTONE
3 ore
2
8

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»

Il TF dà il via libera al piano da 65'000 metri quadrati
LIVE
MANNO
14 ore
2
11

Il TF dà il via libera al piano da 65'000 metri quadrati

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»
LIVE
LUGANO
15 ore

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»

Dadò contro la CRP: «Rigetto completamente la sentenza»
LIVE
CANTONE
15 ore
8
51

Dadò contro la CRP: «Rigetto completamente la sentenza»