L'incontro sarà un momento di riflessione e sensibilizzazione affidato alla forza della parola e del linguaggio teatrale.

Protagonista della prima parte sarà Fabio Clerici, scrittore e già operatore sociale, che presenterà esperienze, ricordi ed emozioni di tante donne attraverso una lettura teatrale. Un percorso narrativo che intende dare spazio a vissuti e testimonianze, contribuendo a mantenere alta l'attenzione su una delle questioni più importanti e delicate della nostra società.