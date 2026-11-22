Una serata contro la violenza di genere
Un evento collettivo invita alla riflessione e rafforza l’impegno civile contro ogni forma di discriminazione.
Un evento collettivo invita alla riflessione e rafforza l’impegno civile contro ogni forma di discriminazione.
CAMPIONE D'ITALIA - Dare voce alle storie, ai ricordi e alle emozioni di tante donne, affinché il tema della violenza non venga mai dimenticato e continui a essere oggetto di attenzione e consapevolezza collettiva.
È questo il significato dell'iniziativa «Ogni abuso sarà punito», in programma domenica 29 novembre 2026, alle ore 16:00, presso la Galleria Civica Don Sandro Vitalini di Campione d’Italia, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
L'incontro sarà un momento di riflessione e sensibilizzazione affidato alla forza della parola e del linguaggio teatrale.
Protagonista della prima parte sarà Fabio Clerici, scrittore e già operatore sociale, che presenterà esperienze, ricordi ed emozioni di tante donne attraverso una lettura teatrale. Un percorso narrativo che intende dare spazio a vissuti e testimonianze, contribuendo a mantenere alta l'attenzione su una delle questioni più importanti e delicate della nostra società.
A conclusione dell'incontro è previsto un breve monologo teatrale di Mara Melon, con la regia di Tazio Beltrami e interpretato da Susanna Baseotto.
Attraverso la testimonianza, la narrazione e la rappresentazione teatrale, l'iniziativa vuole offrire al pubblico un'occasione per fermarsi, ascoltare e riflettere, riaffermando l'importanza della dignità, del rispetto e della tutela di ogni donna.
La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative legate alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza che richiama istituzioni e cittadini alla responsabilità condivisa di contrastare ogni forma di abuso e discriminazione.
L'appuntamento è per domenica 29 novembre alle ore 16:00, presso la Galleria Civica Don Sandro Vitalini di Campione d'Italia.
Ingresso libero.