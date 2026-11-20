Minacce e insulti anche davanti al figlio: l'arbitro svizzero si ritira
Il 37enne Micha Hebeisen ha deciso di raccontare i motivi che lo hanno portato ad appendere il fischietto al chiodo.
Il 37enne Micha Hebeisen ha deciso di raccontare i motivi che lo hanno portato ad appendere il fischietto al chiodo.
HOCKEY - Tantissime partite di National League (452), incontri internazionali e 23 anni trascorsi sulle piste di tutta la Svizzera con il fischietto. A 37 anni, l'arbitro svizzero Micha Hebeisen ha deciso di chiudere la carriera. Una scelta maturata dopo anni di insulti, minacce e intimidazioni da parte di alcuni tifosi, che hanno finito per prendere di mira anche suo figlio. Una situazione diventata insostenibile, come racconta lo stesso ex arbitro in un'intervista a "Watson".
«Papà, sei ancora qui?». È la domanda che il figlio gli avrebbe rivolto una notte, dopo aver assistito alle molestie subite dal padre. Per circa due mesi, racconta Hebeisen, il bambino avrebbe continuato a svegliarsi in preda al panico, correndo nella camera dei genitori. Il segno di quanto le tensioni legate all'attività arbitrale fossero ormai entrate anche nella vita familiare.
Tutto è iniziato nel 2025
Uno degli episodi più gravi risale al gennaio 2025, quando l'attaccante del Berna Tristan Scherwey minacciò Hebeisen durante una partita, dicendogli che lo avrebbe trovato in città. Il giocatore venne squalificato per due giornate, ma le intimidazioni non si fermarono. Alcuni tifosi iniziarono a molestare l'arbitro persino mentre faceva la spesa. A volte, gli insulti erano rivolti direttamente al figlio: «Quando eravamo in giro insieme - ricorda il 37enne - alcune persone gli dicevano che speravano non sarebbe diventato un idiota come suo padre».
E non sono nemmeno stati i primi episodi. Già nel 2019, dopo una decisione arbitrale sbagliata durante la finale dei playoff, Hebeisen aveva ricevuto lettere minatorie nella cassetta della posta. Racconta inoltre che qualcuno lo aveva deliberatamente ostacolato nel traffico. Con il passare del tempo, la pressione psicologica ha iniziato a farsi sentire anche sul piano fisico: ansia, ipertensione, diarrea e nausea prima delle partite.
Il corpo tira il freno d'emergenza
Nella primavera del 2026, dopo 23 anni di attività, Hebeisen ha deciso di fermarsi. A pesare sulla scelta non sono state soltanto le minacce, ma anche le frequenti assenze da casa e il poco tempo trascorso con la famiglia. «Come arbitro si è spesso all'estero. L'ultima volta a Natale, mio figlio maggiore ha fatto lo sciopero della fame», racconta. Ha così dovuto rinunciare anche al sogno di arbitrare un giorno un Mondiale del massimo livello. Secondo il 37enne, la federazione ha mostrato una certa comprensione, ma nell'affrontare il peso psicologico si è sentito in gran parte lasciato solo.
Oggi Hebeisen è tornato a lavorare come giardiniere paesaggista, accettando anche una riduzione delle entrate. Non ha però abbandonato del tutto l'hockey: continua a occuparsi della formazione degli arbitri, condividendo la propria esperienza anche su come gestire la pressione psicologica. A confermargli di aver fatto la scelta giusta è stato proprio suo figlio. Quando gli ha comunicato che non avrebbe più arbitrato, il bambino gli ha risposto: «Credo che sia meglio così».