Tutto è iniziato nel 2025

Uno degli episodi più gravi risale al gennaio 2025, quando l'attaccante del Berna Tristan Scherwey minacciò Hebeisen durante una partita, dicendogli che lo avrebbe trovato in città. Il giocatore venne squalificato per due giornate, ma le intimidazioni non si fermarono. Alcuni tifosi iniziarono a molestare l'arbitro persino mentre faceva la spesa. A volte, gli insulti erano rivolti direttamente al figlio: «Quando eravamo in giro insieme - ricorda il 37enne - alcune persone gli dicevano che speravano non sarebbe diventato un idiota come suo padre».

E non sono nemmeno stati i primi episodi. Già nel 2019, dopo una decisione arbitrale sbagliata durante la finale dei playoff, Hebeisen aveva ricevuto lettere minatorie nella cassetta della posta. Racconta inoltre che qualcuno lo aveva deliberatamente ostacolato nel traffico. Con il passare del tempo, la pressione psicologica ha iniziato a farsi sentire anche sul piano fisico: ansia, ipertensione, diarrea e nausea prima delle partite.