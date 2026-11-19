Una poltrona per tre
Philippe Diallo e Kohzo Tashima sfideranno Gianni Infantino per la presidenza della FIFA, la cui elezione è prevista il prossimo 18 marzo a Rabat.
FIFA - Gianni Infantino avrà due sfidanti nella corsa alla presidenza della FIFA. Il francese Philippe Diallo e il giapponese Kohzo Tashima hanno ufficialmente annunciato la propria candidatura contro il dirigente alto-vallesano, che punta a ottenere un terzo mandato alla guida dell'organo mondiale del calcio.
A comunicarlo è stata la stessa FIFA questo giovedì. Le tre candidature dovranno ora passare al vaglio della commissione elettorale, chiamata a pronunciarsi sulla loro ammissibilità.
L'elezione del presidente si terrà il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, nell'ambito del 77° Congresso della FIFA.
Per conquistare la presidenza, il candidato vincente dovrà ottenere la maggioranza dei voti delle 211 federazioni nazionali che fanno parte della FIFA. Infantino dovrà quindi superare la concorrenza di Diallo e Tashima per assicurarsi un nuovo mandato.