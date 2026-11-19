Anche per Bottas il bilancio è difficile: il finlandese ha collezionato dieci ritiri in 19 Gran Premi disputati, ottenendo come miglior risultato un 13esimo posto in Cina. Un rendimento lontano dai successi del passato per il pilota che, al volante della Mercedes, ha conquistato dieci vittorie nei Gran Premi e si è laureato vicecampione del mondo nel 2019 e nel 2020.