Valtteri Bottas resta in Cadillac
Il pilota finlandese è stato confermato per un'ulteriore stagione nonostante una prima stagione difficile all'interno della sua nuova scuderia.
FORMULA 1 - Valtteri Bottas continuerà la sua avventura in Formula 1 con Cadillac anche nel 2027. La scuderia americana, al debutto quest'anno nel Mondiale, ha annunciato mercoledì la conferma del pilota finlandese di 37 anni, nonostante una prima stagione particolarmente complicata.
Bottas, attualmente impegnato nella sua 13esima stagione nella massima categoria automobilistica, era approdato alla Cadillac all'inizio del 2026 con un contratto annuale che prevedeva un'opzione per un secondo anno. Il team ha quindi deciso di puntare ancora sulla sua esperienza.
La conferma del finlandese completa la formazione della scuderia americana per il 2027. Il suo compagno di squadra, il messicano Sergio Pérez, aveva infatti già prolungato il contratto a fine ottobre, firmando un accordo di tre stagioni che lo legherà alla Cadillac fino al termine del 2029.
La prima stagione della squadra statunitense si sta però rivelando tutta in salita. Cadillac occupa attualmente l'11esima e ultima posizione nella classifica costruttori, senza aver conquistato nemmeno un punto nel corso del campionato.
Anche per Bottas il bilancio è difficile: il finlandese ha collezionato dieci ritiri in 19 Gran Premi disputati, ottenendo come miglior risultato un 13esimo posto in Cina. Un rendimento lontano dai successi del passato per il pilota che, al volante della Mercedes, ha conquistato dieci vittorie nei Gran Premi e si è laureato vicecampione del mondo nel 2019 e nel 2020.