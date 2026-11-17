A raccontarne la storia sono gli stessi proprietari, attraverso una nota della Città di Lugano: «Ha trascorso con noi in casa il Natale del 1992, era un piccolo alberello in vaso, alto non più di un metro. Era così grazioso che, finite le feste, lo abbiamo messo in giardino. Non avremmo mai immaginato che sarebbe diventato un esemplare così alto, fitto e vigoroso».

Oggi, però, i proprietari devono separarsene, a malincuore: «La forte pendenza del terreno su cui cresce ne compromette la stabilità». Da qui la decisione di donarlo a Lugano, «perché possa continuare a regalare emozioni nella stagione natalizia».