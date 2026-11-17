L'abete nostrano di Lugano arriva di notte (e su gomma)
Il punto centrale del Natale luganese arriva da Taverne. La sua storia e quando verrà trasportato in Piazza.
LUGANO - Niente elicottero (per la seconda volta), ma un convoglio su gomma per trasportare da Taverne a Piazza della Riforma l'albero che sarà il fulcro del Natale in Piazza di Lugano.
Il maestoso abete, protagonista delle festività luganesi, appartiene a Katia e Claudio Jermini, che lo hanno piantato oltre trent'anni fa.
A raccontarne la storia sono gli stessi proprietari, attraverso una nota della Città di Lugano: «Ha trascorso con noi in casa il Natale del 1992, era un piccolo alberello in vaso, alto non più di un metro. Era così grazioso che, finite le feste, lo abbiamo messo in giardino. Non avremmo mai immaginato che sarebbe diventato un esemplare così alto, fitto e vigoroso».
Oggi, però, i proprietari devono separarsene, a malincuore: «La forte pendenza del terreno su cui cresce ne compromette la stabilità». Da qui la decisione di donarlo a Lugano, «perché possa continuare a regalare emozioni nella stagione natalizia».
Quest'anno l'albero viaggerà in serata, indicativamente tra le 21:00 e le 23:00. Per consentire il passaggio del convoglio saranno necessarie brevi chiusure al traffico lungo i tornanti di Via Riva e all'imbocco di Piazza Manzoni, su Via Magatti.
Non sono comunque previste limitazioni importanti alla circolazione. Piazza della Riforma resterà accessibile, mentre l'area di installazione sarà delimitata per garantire la sicurezza durante i lavori.
Come già annunciato, l'albero di Natale sarà acceso giovedì 26 novembre, a partire dalle 17:30, dando ufficialmente il via alle festività.