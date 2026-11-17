Un aiuto gratuito per trovare lavoro: doppio appuntamento a Bellinzona
Consulenze gratuite e personalizzate per la ricerca di lavoro tornano a disposizione dei cittadini a Bellinzona.
BELLINZONA - Un sostegno concreto per chi cerca un impiego, dalla preparazione del curriculum vitae alla stesura delle lettere di motivazione. Torna a Bellinzona Portinerie Lavoro, lo sportello gratuito promosso da ECAP Ticino Unia. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 19 novembre, dalle 14 alle 16, alla Portineria di quartiere ViaVai, in via Mesolcina 3c.
Il servizio offre consulenze individuali a chi ha bisogno di orientamento nella ricerca di un'occupazione. Oltre alla preparazione dei documenti di candidatura, i partecipanti possono ricevere consigli sulle strategie da adottare per trovare lavoro. Non è necessaria la prenotazione: le persone interessate vengono accolte in ordine di arrivo.
Una data in più a dicembre
Il crescente interesse registrato alla Portineria ViaVai e i riscontri positivi raccolti nelle altre sedi del progetto hanno spinto gli organizzatori ad aggiungere un appuntamento straordinario. Lo sportello tornerà quindi a Bellinzona anche giovedì 17 dicembre, offrendo un'ulteriore possibilità di consulenza prima delle festività natalizie.
Secondo ECAP Ticino Unia, le prime settimane di attività hanno confermato l'utilità dell'iniziativa, soprattutto per raggiungere persone che vivono situazioni di disoccupazione poco visibili o che incontrano difficoltà nell'accedere ai tradizionali servizi di sostegno all'impiego.
L'obiettivo è offrire un punto di riferimento facilmente accessibile, attraverso incontri individuali e strumenti pratici per affrontare la ricerca di un'occupazione.
Il progetto proseguirà nel 2027
Alla luce dei risultati raccolti, ECAP Ticino Unia ha deciso di confermare Portinerie Lavoro anche per il primo semestre del prossimo anno. Le consulenze continueranno dunque da gennaio a giugno 2027, secondo un nuovo calendario che sarà comunicato nelle prossime settimane.