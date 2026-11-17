Guardie e ladri, ai tempi dell'AI: una conferenza per capirne di più
L'ultimo appuntamento con AI Salon, questo lunedì 30 novembre a Bioggio, tratta un argomento d'attualità che sempre di più rischia di impattare con il nostro quotidiano.
L'ultimo appuntamento con AI Salon, questo lunedì 30 novembre a Bioggio, tratta un argomento d'attualità che sempre di più rischia di impattare con il nostro quotidiano.
BIOGGIO - Il furto da 6,3 miliardi a Binance, l’attacco a Revolut partito dalla PEC di una prefettura italiana, i frigoriferi dei supermercati manomessi a distanza, fino alle violazioni di casa nostra, da Publica a Camorino fino all'ICPT.
Che cosa li accomuna? Spesso gli stessi punti deboli: una persona ingannata al momento giusto, credenziali rubate, un fornitore che diventa porta d’ingresso. E oggi l’intelligenza artificiale generativa rende tutto più rapido, credibile e scalabile.
È da qui che parte “AI Salon – Guardie e ladri”, l’ultimo appuntamento dell’anno del capitolo ticinese della community internazionale. L’evento è in programma lunedì 30 novembre dalle 17:00 nella sede di Acer Europe a Bioggio. L’ingresso è gratuito, con registrazione soggetta ad approvazione.
La serata segue il copione del gioco che le dà il nome. Prima si guarda dalla parte dei ladri: esperti del territorio, tra cui Andrea Scarinci, Cloud Security Architect della Posta Svizzera, smonteranno gli attacchi delle ultime settimane spiegando come sono stati condotti e dove ha ceduto la difesa.
Poi i ruoli si invertono: in un quiz di social engineering guidato dal CISO Federico Casano, il pubblico dovrà smascherare in tempo reale deepfake vocali, phishing generato dall’AI e finti capi. I migliori vinceranno dei premi.
«Ogni volta che un’azienda attiva un assistente AI, gli concede accessi e dati, a volte privilegiando la produttività sulla sicurezza», osserva Gaetano Biondo, direttore di AI Salon Ticino.
Per questo l’evento si rivolge non solo agli addetti IT, ma soprattutto a chi prende le decisioni in azienda. Un’attenzione particolare va alle PMI che non hanno un team dedicato alla sicurezza.
La serata si chiude alle 21:00 con un aperitivo di networking e un omaggio natalizio per tutti i partecipanti.