È da qui che parte “AI Salon – Guardie e ladri”, l’ultimo appuntamento dell’anno del capitolo ticinese della community internazionale. L’evento è in programma lunedì 30 novembre dalle 17:00 nella sede di Acer Europe a Bioggio. L’ingresso è gratuito, con registrazione soggetta ad approvazione.

La serata segue il copione del gioco che le dà il nome. Prima si guarda dalla parte dei ladri: esperti del territorio, tra cui Andrea Scarinci, Cloud Security Architect della Posta Svizzera, smonteranno gli attacchi delle ultime settimane spiegando come sono stati condotti e dove ha ceduto la difesa.