CHIASSO - Il Centro federale d'asilo di via Motta a Chiasso, che ha riaperto i battenti lunedì, opererà a tempo determinato: «Al più tardi sino a fine gennaio», ha spiegato la Segreteria di Stato della migrazione (Sem). La struttura, come riferisce laRegione sull'edizione odierna, è chiamata a sopperire all'incendio nel Centro di Zurigo e all'aumento degli arrivi di richiedenti l'asilo. Via Motta può ospitare fino a 134 persone, ma non è chiaro quale sarà la capienza prevista in queste settimane.