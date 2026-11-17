Il Centro federale d'asilo riapre, ma «al più tardi fino a fine gennaio»
Non è chiaro il numero degli ospiti che arriveranno in via Motta e, per i posti di lavoro, non sembra esserci un punto di svolta
CHIASSO - Il Centro federale d'asilo di via Motta a Chiasso, che ha riaperto i battenti lunedì, opererà a tempo determinato: «Al più tardi sino a fine gennaio», ha spiegato la Segreteria di Stato della migrazione (Sem). La struttura, come riferisce laRegione sull'edizione odierna, è chiamata a sopperire all'incendio nel Centro di Zurigo e all'aumento degli arrivi di richiedenti l'asilo. Via Motta può ospitare fino a 134 persone, ma non è chiaro quale sarà la capienza prevista in queste settimane.
Sono molti gli interrogativi e le questioni aperte. C'è quella dei posti di lavoro: sono una quarantina i collaboratori non riassunti da Ors (nell'ambito del mandato di prestazione per l'assistenza ai richiedenti) che non sono stati riassunti dopo la chiusura del Centro a giugno. Questa riapertura non riapre la partita: «I contratti in vigore al momento della sospensione delle attività del Centro federale d'asilo sono ancora in vigore e invariati».
Anche il sindacato Vpod non pensa che sia un punto di svolta: «Tutto è successo in poco tempo e non abbiamo ancora avuto modo di approfondire la questione, ma non vedo grandi cambi di paradigma», afferma il co-segretario Edoardo Cappelletti. Vpod e Ocst incontreranno a fine mese i responsabili di Ors.
Anche Mendrisiotto Regione Aperta è preoccupato per la situazione: «Se, come spiegato dai sindacati, vi sarà un peggioramento delle condizioni di lavoro del personale, questo si ripercuoterà inevitabilmente pure sulla qualità della presa a carico dei richiedenti l'asilo» , spiega Willy Lubrini.