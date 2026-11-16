Oltre 95 milioni dai ristorni per i territori lombardi di confine

Secondo Sertori, i fondi erano attesi dal territorio e permetteranno di concretizzare progetti legati soprattutto agli spostamenti fra casa e lavoro e all’edilizia abitativa. «Serviranno a tradurre in pratica progetti utili alla percorrenza casa-lavoro dei nostri frontalieri lombardi e anche per attuare interventi, come quelli nell’edilizia abitativa, che aumenteranno ulteriormente la qualità della vita. Gli enti assegnatari utilizzeranno infatti i fondi dei ristorni per realizzare, completare o potenziare opere pubbliche che abbiano interesse generale e volte ad agevolare i lavori frontalieri dei territori beneficiari dei ristorni».