Oltre 95 milioni dai ristorni per i territori lombardi di confine
Fondamentale il sostegno alle esigenze dei lavoratori frontalieri e delle comunità locali attraverso progetti condivisi e infrastrutture.
MILANO / BELLINZONA - La Regione Lombardia ha approvato la ripartizione di 95'520'322,47 euro provenienti dai ristorni dei lavoratori frontalieri. I fondi andranno ai Comuni situati entro 20 chilometri dal confine con la Svizzera, alle Comunità montane e alle Province di Bergamo, Brescia, Como, Monza e Brianza, Lecco, Sondrio e Varese.
La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con l’assessore agli Enti locali, alla Montagna e ai Rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori.
Le risorse dovranno essere utilizzate per realizzare, completare o potenziare opere pubbliche di interesse generale a beneficio dei frontalieri, privilegiando l’edilizia abitativa e il trasporto pubblico. Quando i fondi sono assegnati a enti diversi dai singoli Comuni, dovranno avere la precedenza gli interventi che interessano più Comuni di frontiera.
«Con questa delibera - spiega Fontana - trasformiamo le risorse ricevute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in opportunità concrete per i territori di frontiera. Nella fase transitoria del nuovo Accordo fiscale tra Italia e Svizzera, questi fondi consentiranno di realizzare opere pubbliche e interventi capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali. È un modo concreto per riconoscere il contributo delle tante cittadine e dei tanti cittadini lombardi che ogni giorno lavorano oltre confine: risorse che tornano sul territorio per agevolare gli spostamenti verso il luogo di lavoro e migliorare la qualità della vita nei Comuni di residenza».
Secondo Sertori, i fondi erano attesi dal territorio e permetteranno di concretizzare progetti legati soprattutto agli spostamenti fra casa e lavoro e all’edilizia abitativa. «Serviranno a tradurre in pratica progetti utili alla percorrenza casa-lavoro dei nostri frontalieri lombardi e anche per attuare interventi, come quelli nell’edilizia abitativa, che aumenteranno ulteriormente la qualità della vita. Gli enti assegnatari utilizzeranno infatti i fondi dei ristorni per realizzare, completare o potenziare opere pubbliche che abbiano interesse generale e volte ad agevolare i lavori frontalieri dei territori beneficiari dei ristorni».
Tra gli interventi finanziabili rientrano anche strade, rotatorie, ponti e altre infrastrutture per la viabilità e il trasporto pubblico. «Sono tra gli interventi locali che vengono attuati con i ristorni e di cui certamente beneficiano i frontalieri per raggiungere il posto di lavoro in Svizzera, ma che si rivelano, ovviamente, utili, anche per la comunità locale di appartenenza e per quanti vi transitino. Possiamo dire che i nostri lombardi frontalieri ci consentono di realizzare opere di interesse generale», aggiunge l’assessore.
Negli ultimi anni il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha istituito un fondo specifico nel quale confluiscono le risorse destinate a ogni Regione. La distribuzione avviene secondo i criteri stabiliti annualmente da un decreto ministeriale.
Per quest’anno, l’erogazione è calcolata in base al numero di frontalieri residenti nei Comuni interessati. I fondi vengono assegnati direttamente ai Comuni di confine nei quali i frontalieri rappresentano almeno il 4% della popolazione, se gli abitanti sono più di 15.000, oppure almeno il 3% nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.
Le risorse spettano invece alle Comunità montane quando comprendono Comuni di confine nei quali il rapporto tra frontalieri e residenti è inferiore a queste soglie. Per i Comuni che non fanno parte di una Comunità montana, i fondi vengono assegnati alle Province di riferimento, dietro presentazione di un programma per il loro impiego.