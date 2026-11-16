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Polizie unite contro violenza domestica e criminalità organizzata

Via libera a una centrale nazionale per la sorveglianza elettronica e a un piano d’azione contro le mafie.
Polizie unite contro violenza domestica e criminalità organizzata
TiPress
di Cronaca Ticino
Polizie unite contro violenza domestica e criminalità organizzata
Via libera a una centrale nazionale per la sorveglianza elettronica e a un piano d’azione contro le mafie.

BELLINZONA - Rafforzare la prevenzione della violenza domestica, migliorare la collaborazione tra le autorità e contrastare con maggiore efficacia la criminalità organizzata. Sono alcune delle priorità emerse dall'assemblea autunnale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), svoltasi il 12 e 13 novembre a Heiden, nel Canton Appenzello Esterno.

All'incontro il Ticino era rappresentato dal consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi e dal comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi, presente in qualità di presidente della Conferenza delle e dei comandanti delle polizie cantonali svizzere (CCPCS). L'assemblea ha adottato diverse decisioni che riguardano la protezione dalla violenza, la lotta alle organizzazioni criminali e lo scambio di informazioni tra i corpi di polizia.

Violenza domestica, leggi più uniformi tra i Cantoni
Uno dei temi centrali è stato il rafforzamento della protezione contro la violenza domestica. La CDDGP ha ribadito la necessità di un'azione coordinata tra autorità e servizi specializzati, anche oltre i confini cantonali.

Per raggiungere questo obiettivo, i Cantoni svilupperanno congiuntamente le proprie basi legali, puntando a una maggiore armonizzazione delle normative senza ridurre gli standard di protezione già in vigore.

Un'attenzione particolare sarà dedicata alla prevenzione dei femminicidi. La Conferenza ha infatti affidato a Nora Markwalder, professoressa all'Università di San Gallo, il compito di condurre un'analisi interistituzionale di questi crimini.

Lo studio dovrà ricostruire quali autorità e servizi fossero a conoscenza di eventuali segnali d'allarme, quando li abbiano individuati e quali misure siano state adottate. L'obiettivo è anche identificare le lacune nella collaborazione tra le istituzioni e capire dove sia possibile intervenire per migliorare la prevenzione.

I risultati dell'analisi serviranno a sviluppare strumenti più efficaci per riconoscere precocemente le situazioni di rischio e consentire interventi tempestivi.

Sorveglianza elettronica, una centrale nazionale dal 2028
Novità anche sul fronte della sorveglianza elettronica. L'assemblea generale dell'associazione Electronic Monitoring, alla quale aderirà anche il Canton Ticino, ha deciso di istituire una centrale di sorveglianza multilingue operativa su scala nazionale.

La struttura sarà incaricata di gestire gli allarmi 24 ore su 24 e permetterà di sviluppare la cosiddetta sorveglianza elettronica «attiva», basata sulla possibilità di reagire alle segnalazioni in tempo reale.

L'entrata in funzione della centrale è prevista nel corso del 2028.

Criminalità organizzata, approvato il piano d'azione nazionale
Un altro passo importante riguarda il contrasto alle organizzazioni criminali. La CDDGP ha approvato il piano d'azione nazionale per l'attuazione della Strategia svizzera di lotta alla criminalità organizzata, adottata nel 2025 dalla Confederazione e dai Cantoni.

Il Ticino ha partecipato attivamente all'elaborazione del documento attraverso la presenza di propri rappresentanti nel gruppo di esperti.

La strategia punta a rafforzare l'azione congiunta di Confederazione, Cantoni e Comuni per contrastare le organizzazioni criminali, proteggere il Paese dalle minacce che rappresentano e limitarne le conseguenze sociali ed economiche.

L'intenzione è soprattutto quella di impedire che queste organizzazioni trovino condizioni favorevoli per insediarsi e radicarsi sul territorio svizzero.

Il piano si articola attorno a tre pilastri: identificare, prevenire e combattere. Per ciascuno vengono definite misure concrete, competenze e scadenze, con l'obiettivo di rendere operativa la strategia nazionale.

Informazioni di polizia, il Ticino ha già modificato la legge
L'assemblea ha affrontato anche il tema dello scambio di informazioni tra le polizie cantonali. L'obiettivo è consentire agli agenti di accedere in modo più semplice e rapido ai dati in possesso di altri Cantoni, quando necessari per lo svolgimento delle loro attività.

In quest'ottica, la CDDGP ha approvato la «Convenzione intercantonale sull'assistenza in materia di informazioni di polizia mediante una piattaforma comune di ricerca» (POLAP), trasmettendola ai Cantoni per la ratifica.

È stata inoltre approvata una proposta di concordato intercantonale per creare la base legale necessaria a consentire l'accesso diretto alle informazioni di polizia oltre i confini cantonali.

I Cantoni potranno scegliere se aderire al concordato oppure introdurre le disposizioni necessarie direttamente nelle rispettive leggi sulla polizia.

Il Canton Ticino ha già optato per questa seconda soluzione, inserendo la relativa base legale nella revisione della Legge sulla polizia. La normativa è tuttavia attualmente oggetto di un ricorso pendente davanti al Tribunale federale.

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