Roveredo (GR)
Chiusure notturne sull'A13 Roveredo-Lostallo
Deviate le auto sulla strada cantonale e possibili disagi per lavori notturni di manutenzione.
Ti-Press / Alessandro Crinari
Fonte red
Chiusure notturne sull'A13 Roveredo-Lostallo
Deviate le auto sulla strada cantonale e possibili disagi per lavori notturni di manutenzione.
ROVEREDO - L'A13 tra Roveredo e Lostallo verrà chiusa per due notti a partire da oggi e fino al prossimo mercoledì 18 novembre. La ragione, spiega l'USTRA in un comunicato, sono i lavori di montaggio del portale di sostegno e del pannello informativo a messaggio variabile.
Le chiusure notturne previste del tratto autostradale della A13 Roveredo-Lostallo sono le seguenti:
- Nella notte fra oggi, lunedì 16 e domani, martedì 17 novembre, dalle ore 22.00 alle 05.00 del mattino è prevista la chiusura della carreggiata S-N, con deviazione sulla strada cantonale; nella medesima fascia oraria sarà anche chiusa l’uscita autostradale di Grono in direzione nord. Per circa due ore durante la notte anche la carreggiata N-S verrà chiusa al traffico ed i veicoli indirizzati sulla strada cantonale.
- Nella notte fra martedì 17 e mercoledì 18 novembre, dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del mattino è prevista la chiusura della carreggiata N-S, con deviazione sulla strada cantonale e la riduzione ad una corsia della carreggiata in direzione S-N.
In caso di meteo avversa il programma potrebbe subire delle modifiche. «I percorsi di deviazione ed i restringimenti di corsia saranno adeguatamente segnalati e sorvegliati. USTRA si scusa per i disagi che queste chiusure potrebbero causare e raccomanda prudenza alla guida in corrispondenza dei cantieri ed in attraversamento agli abitati sui percorsi di deviazione».
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