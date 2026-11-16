Moda e sartoria, 20 nuovi diplomati a Viganello
All’Asilo Ciani di Lugano la cerimonia di consegna dei diplomi della SAMS. Premiati anche gli studenti con le migliori medie d’esame.
LUGANO - Una giornata di festa per le neodiplomate e i neodiplomati della Scuola di arti e mestieri della sartoria di Viganello (SAMS). Sabato 14 novembre, all'Asilo Ciani di Lugano, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi per l'anno scolastico 2025/2026.
Sono 20 gli studenti che hanno concluso con successo il proprio percorso formativo: 15 hanno ottenuto l'Attestato federale di capacità (AFC) come Creatrici e Creatori d'abbigliamento, mentre cinque hanno conseguito il Certificato di formazione pratica (CFP) come Addette e Addetti alle cuciture.
I diplomi AFC sono stati consegnati a Eleonora Baldelli, Sarah Bartolini, Alice Bello, Nathan Chiarani, Alice Conti, Iris Cucchiaro, Noemi Libonati, Malaika Mchauru, Marlyn Carmen Paredes Santana, Alice Pizolli, Sveva Quadrio, Sara Righini, Laura Roth, Alessandro Staub e Yassine Aisha War Nunez.
Per il percorso CFP hanno invece ottenuto il certificato Ilaria Boccuti, Anastasia Kravtsova, Polina Lashchenko, Mery Martinez e Federico Pinto.
Durante la cerimonia sono stati assegnati anche i riconoscimenti per i migliori risultati agli esami. I premi, offerti da Ticino Moda e consegnati da Alberto Riva, sono andati a Yassine Aisha War Nunez, che ha ottenuto la migliore media nel percorso AFC con un 5.1, e a Polina Lashchenko, che si è distinta nel percorso CFP con una media del 5.0.