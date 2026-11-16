Castellinaria, un inizio di settimana da non perdere

Alle 14 il programma si sdoppia: a Giubiasco "Back To Tottori" di Arild Østin Ommundsen e Silje Salomonsen (Norvegia, 2026, 90'); al Cinema Forum "Il canto segreto" di Antoine Lanciaux (Belgio e Francia, 2025, 77') e "Benjamin Bat - Il pipistrello canterino" di Patrick Raats e Sarah Sutter (Paesi Bassi, Germania e Lussemburgo, 2024, 77').