Castellinaria, un inizio di settimana da non perdere
Il programma di lunedì e martedì del festival cinematografico bellinzonese
BELLINZONA - Castellinaria prosegue a Bellinzona e dintorni con un doppio appuntamento quotidiano tra il Cinema Forum e il Mercato Coperto di Giubiasco. Il calendario della rassegna, che, come noto, si sviluppa da sabato 14 a sabato 21 novembre, prevede un programma davvero interessante, sia per i piccini che per i più grandi. Ecco i titoli in cartellone lunedì 16 e martedì 17 novembre.
16 novembre
La giornata si apre alle 8.30 al Cinema Forum con "The Altar Boys" di Piotr Domalewski (Polonia, 2025, 110') e, sempre alla stessa ora e nella stessa sala, con "Nuclear Boy" di Joren Molter (Paesi Bassi, 2025, 78'). Alle 9.15, al Mercato Coperto di Giubiasco, è in programma "La piccola Amélie" di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han (Francia, 2025, 77').
Nel pomeriggio, alle 14, il Cinema Forum propone "Corti... con la coda", una serie di cortometraggi di animazione, mentre al Mercato Coperto di Giubiasco è la volta di "Mira" di Marie Limkilde (Danimarca, 2025, 85'). Alle 18 al Mercato Coperto di Giubiasco si prosegue con il cortometraggio "I could kill her" di Caro Weller (Germania, 2026, 13') e con "Dj Ahmet" di Georgi M. Unkovski (Macedonia del Nord, 2025, 99').
Chiusura alle 20.30, sempre a Giubiasco, con il corto "175" di Sepehr Nosrati (Svezia, 2025, 11') e con "Serpenti" di Roberto De Paolis Maino (Italia, 2026, 88').
17 novembre
Si comincia alle 8.30 al Cinema Forum con "Nipster" di Sunniva Eir Tangvik Kveum (Svezia, 2026, 78') e con "Dj Ahmet" di Georgi M. Unkovski (Macedonia del Nord, 2025, 99'). Alle 9.15 il Mercato Coperto di Giubiasco ospita "Risa and The Wind Phone" di Juan Cabral (Argentina, 2025, 94').
Alle 14 il programma si sdoppia: a Giubiasco "Back To Tottori" di Arild Østin Ommundsen e Silje Salomonsen (Norvegia, 2026, 90'); al Cinema Forum "Il canto segreto" di Antoine Lanciaux (Belgio e Francia, 2025, 77') e "Benjamin Bat - Il pipistrello canterino" di Patrick Raats e Sarah Sutter (Paesi Bassi, Germania e Lussemburgo, 2024, 77').
Alle 18, al Mercato Coperto di Giubiasco, sono in cartellone il cortometraggio "Nothing happens after your absence" di Ibrahim Omar (Sudan, 2026, 15') e il documentario "Mr. Nobody Against Putin" di David Borenstein e Pavel Talankin (Danimarca e Repubblica Ceca, 2025, 90').
In serata, alle 20.30, spazio a "Fjord" di Cristian Mungiu (Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia, Romania e Svezia, 2026, 146'), film vincitore dell'ultima edizione del Festival di Cannes, sempre al Mercato Coperto di Giubiasco.