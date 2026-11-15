In più di 15mila a EspoVerbano

Numerose le associazioni e le istituzioni presenti. Tra queste, l'Associazione commercianti Minusio (ACAM), Cardada Impianti Turistici, il Lido di Locarno, la Fondazione Parco del Piano di Magadino, la Fondazione Verzasca e Muralto per tutti. Hanno partecipato anche il Fans Club HCAP Locarnese e Valli, la Rega, le FART e la Comunità tariffale Arcobaleno. Il CAS Locarno ha invece portato al FEVI una parete d'arrampicata interna, offrendo ai visitatori un'ulteriore occasione di attività.

Il programma ha compreso anche una decina di conferenze, oltre a spettacoli, musica e animazioni per tutte le età. Non sono mancati un torneo di scacchi e, tra le proposte di questa edizione, una tombola. L'offerta gastronomica, con orari prolungati fino a tarda sera, ha accompagnato il pubblico durante l'intera manifestazione.