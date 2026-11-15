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LOCARNO

In più di 15mila a EspoVerbano

La fiera del commercio e dell'artigianato locale si è chiusa oggi dopo quattro ricche giornate
In più di 15mila a EspoVerbano
EspoVerbano
Fonte red
elaborata da Redazione
In più di 15mila a EspoVerbano
La fiera del commercio e dell'artigianato locale si è chiusa oggi dopo quattro ricche giornate

LOCARNO - Oltre 15mila visitatori in quattro giorni e più di 80 stand dedicati alle realtà economiche del territorio. Si è chiusa domenica 15 novembre, al Palexpo FEVI di Locarno, l'undicesima edizione di EspoVerbano, la fiera del commercio e dell'artigianato locale. Un bilancio positivo, secondo gli organizzatori, che confermano il ruolo della manifestazione come punto d'incontro autunnale per i settori del commercio, dell'industria, dei servizi, dell'agricoltura e del turismo della regione.

La rassegna, inaugurata giovedì 12 novembre, ha proposto quattro giornate di esposizioni, incontri e intrattenimento. Tra le novità e le attrazioni di quest'anno, la presenza del Corpo civici Pompieri di Locarno, che nel fine settimana ha coinvolto il pubblico con dimostrazioni ed esercitazioni pratiche. Spazio anche alla storia del territorio, con un'esposizione dedicata ai 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore.

Numerose le associazioni e le istituzioni presenti. Tra queste, l'Associazione commercianti Minusio (ACAM), Cardada Impianti Turistici, il Lido di Locarno, la Fondazione Parco del Piano di Magadino, la Fondazione Verzasca e Muralto per tutti. Hanno partecipato anche il Fans Club HCAP Locarnese e Valli, la Rega, le FART e la Comunità tariffale Arcobaleno. Il CAS Locarno ha invece portato al FEVI una parete d'arrampicata interna, offrendo ai visitatori un'ulteriore occasione di attività.

Il programma ha compreso anche una decina di conferenze, oltre a spettacoli, musica e animazioni per tutte le età. Non sono mancati un torneo di scacchi e, tra le proposte di questa edizione, una tombola. L'offerta gastronomica, con orari prolungati fino a tarda sera, ha accompagnato il pubblico durante l'intera manifestazione.

Le date della prossima edizione sono già fissate: EspoVerbano tornerà al Palexpo FEVI dall'11 al 14 novembre 2027, con nuove iniziative dedicate alla valorizzazione delle attività economiche e delle realtà associative del Locarnese.

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