Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette
La partenza annunciata del gruppo lattiero minaccia l'organizzazione della filiera lattiera vallesana. Il Cantone vuole preservare i posti di lavoro
La partenza annunciata del gruppo lattiero minaccia l'organizzazione della filiera lattiera vallesana. Il Cantone vuole preservare i posti di lavoro
SION - Il futuro del Raclette du Valais AOP è fonte di preoccupazione. Il gruppo lattiero friburghese Cremo ha annunciato l'intenzione di cessare progressivamente le proprie attività in Vallese entro il 2030. Una decisione che rischia di avere pesanti ripercussioni sulla filiera lattiera cantonale, considerando il ruolo centrale dell'azienda nella produzione e nella commercializzazione del celebre formaggio.
Nello stabilimento di Sierre, Cremo lavora ogni anno 13,5 milioni di chili di latte, di cui 9 milioni destinati alla produzione di raclette. Un volume che rappresenta quasi la metà della produzione complessiva del Raclette du Valais AOP. Il ritiro del gruppo pone quindi importanti interrogativi sul futuro della trasformazione del latte e della stagionatura del formaggio nel cantone.
All'origine della decisione ci sono le persistenti difficoltà finanziarie dell'azienda. Dopo aver registrato una perdita di 17 milioni di franchi nel 2025, Cremo intende razionalizzare le proprie attività, concentrandole nello stabilimento storico di Villars-sur-Glâne, nel Canton Friburgo. Il gruppo ha inoltre indicato la necessità di effettuare importanti investimenti.
Una task force per salvare la filiera
Di fronte alla prospettiva del disimpegno di Cremo, il Canton Vallese ha annunciato giovedì la costituzione di una task force che riunisce i principali attori della filiera lattiera. L'obiettivo è individuare soluzioni per mantenere la stagionatura del formaggio sul territorio cantonale, garantirne l'accesso al mercato e assicurare il futuro del caseificio di Tourtemagne.
Le autorità intendono inoltre tutelare i posti di lavoro potenzialmente minacciati dalla partenza del gruppo. La posta in gioco è anche economica: secondo il Cantone, il Raclette du Valais AOP genera ogni anno oltre 50 milioni di franchi di valore aggiunto per la filiera lattiera vallesana.
Il governo cantonale ha espresso il proprio rammarico per la decisione di Cremo, sottolineando di aspettarsi che l'azienda si assuma le proprie responsabilità nei confronti del personale. Per il momento, tuttavia, non è stato precisato quanti posti di lavoro potrebbero essere interessati dalla progressiva cessazione delle attività.