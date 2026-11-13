Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette

SION - Il futuro del Raclette du Valais AOP è fonte di preoccupazione. Il gruppo lattiero friburghese Cremo ha annunciato l'intenzione di cessare progressivamente le proprie attività in Vallese entro il 2030. Una decisione che rischia di avere pesanti ripercussioni sulla filiera lattiera cantonale, considerando il ruolo centrale dell'azienda nella produzione e nella commercializzazione del celebre formaggio.